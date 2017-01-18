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Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"

Общество

Председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Антон Цветков уверен, что Исаакиевский собор должен быть передан Русской православной церкви, так как является ее неотъемлемой частью.

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фото: Вконтакте, Антон Цветков

— Вы поддерживаете принятое властями Санкт-Петербурга решение о передаче Исаакиевского собора. Можете аргументировать свою позицию?

— Возвращение Исаакиевского собора в лоно РПЦ — это, в первую очередь, выполнение требований федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", принятого ещё в 2010 году. Да и элементарная логика подсказывает верность такого решения — православный храм должен принадлежать церкви, управляться ею. Какие тут могут быть варианты и противоречия? Больше того — процесс передачи необходимо максимально ускорить, по возможности сократив неизбежные бюрократические и технические проволочки.

Восстановление исторической справедливости в год 100-летия революции, по сути запустившей маховик жесточайшей антицерковной политики на последующие десятилетия, — это будет очень символично и правильно, со всех точек зрения. Считаю принятое решение историческим, всё возвращается на круги своя.

- Противники передачи храма РПЦ приводят веские, на их взгляд, причины. Среди прочего — бюджет города потеряет доход от использования Исаакия в качестве музейного комплекса.

- Абсолютно неубедительный аргумент. Во-первых, деньги, которые бюджету Санкт-Петербурга приносит собор, не являются принципиальными, уверен. Во-вторых, подходить к вопросам церкви, веры, религии с позиций экономики — в корне неправильно.

А если говорить о людях, жителях и гостях северной столицы, то они от передачи собора только приобретут: при сохранении музейной и просветительской составляющих вход в Исаакиевский собор станет бесплатным для всех. То есть приобщиться к величайшему историческому наследию, увидеть уникальные экспонаты смогут даже те, кому раньше это было не по карману. Научная составляющая, об утере которой многие переживают, уверен, также будет сохранена.

Кстати, слышал со стороны противников передачи и такой довод: Исаакиевский собор, мол, строился на деньги государства, а не церкви, а значит, никакого отношения РПЦ к нему не имеет. Забывают только тот факт, что на момент возведения храма церковь не была отделена от государства, а ее главой являлся Российский император.

- Некоторые скептически относятся к тому, что в случае передачи храма РПЦ его удастся в полной мере сохранить как памятник культурно-исторического наследия.

- Не сомневаюсь, что Русская Православная Церковь сделает всё необходимое не только для сохранения, но и приумножит имеющееся наследие. К тому же, нельзя забывать, что Исаакиевский собор входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, что тоже налагает на собственника особые обязательства.

— Как относятся к передаче Исаакиевского собора члены вашей организации? Разделяют вашу позицию?

— Разумеется. Даже больше скажу — это я разделяю и полностью поддерживаю позицию огромного числа членов нашей организации, которую они мне озвучивают в личных беседах и соцсетях. Офицерский корпус во все времена являлся и сегодня остаётся носителем и оплотом традиционных ценностей, к которым я отношу и православие.

Поэтому члены организации "Офицеры России" полностью поддерживают законное и справедливое решение администрации Санкт-Петербурга относительно передачи Исаакиевского собора РПЦ. Кстати, это позиция не только нашей организации. Этот вопрос мы обсуждали с руководителями ряда других крупных общественных объединений, и у них совершенно аналогичная позиция, все говорят, давно пора было это сделать.

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