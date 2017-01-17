Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Всероссийский тест по истории Отечества: Результаты стали хуже

Общество

В 2017 году средний балл участников Всероссийского теста по истории Отечества составил всего 20 баллов из 40 возможных. Об этом сообщила ТАСС руководитель проекта, зампредседателя Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева.

358278.jpeg
Фото: Карина Авраменкова

"Средний балл участника составил 20,32 из 40 возможных, что на три ниже, чем в прошлогоднем тестировании. Возраст участников при этом увеличился на год и составил в среднем 20 лет", - сказала Воропаева. Самые возрастные участники прошли тестирование в Кабардино-Балкарской Республике и Калининградской области, им 85 лет, добавила она.

В тройке лучших регионов по среднему баллу оказались Брянская область - 24,81 баллов, Удмуртская Республика - 24,07 баллов, Ставропольский край - 23,91 баллов.

Москвичи в рейтинге оказались только на 59-м месте с результатом 19,02. Всего в тесте приняли участие 9334 жителя столицы, их средний возраст составил 25,49 лет. Согласно результатам, 12 человек не смогли ответить правильно ни на один вопрос, 60 москвичей справились со всеми заданиями и заработали все 40 баллов.

Всероссийский тест по истории Отечества прошел 26 ноября и стал третьим по счету. Он предполагал тестирование населения на специально организованных площадках и на интернет-сайте. На этот раз в нем приняли участие более 254 тысяч человек из всех регионов России (это на 170 тысяч человек больше, чем годом ранее) и 20 зарубежных стран. Тест написали почти 140 тысяч женщин (55%) и 114 тысяч мужчин (45%). В режиме онлайн тестирование прошло около 100 тысяч участников.

Наибольшее число участников зарегистрировано в Чеченской Республике - 16,9 тысяч, Ставропольском крае - 9,9 тысяч, Волгоградской области - 9,9 тысяч; Хабаровском крае - 9,5 тысяч участников, Москве - 9,3 тысяч.

Работа включала в себя 40 вопросов, на которые нужно ответить за 40 минут. Задания разрабатывали ученые МГУ им. Ломоносова в двух экземплярах: для площадок и отдельно для сайта. Задача теста - оценить уровень исторической грамотности граждан РФ и соотечественников, проживающих за рубежом. Участие в тесте является добровольным и бесплатным.

В тестировании этого года приняли участие губернаторы регионов, председатели и депутаты законодательных органов субъектов РФ, министры, руководители общественных палат. К работе центральной площадки теста в Москве присоединился глава Минкультуры, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Организатором теста выступил Молодежный парламент при Госдуме в рамках реализации федерального проекта "Каждый день горжусь Россией!", соорганизатором - РВИО.

Как рассказывала Правда. Ру, 20 ноября россияне проверяли свои знания по географии: в стране прошел Всероссийский географический диктант. Написать диктант захотели президент Русского географического общества, министр обороны Сергей Шойгу, декан географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Добролюбов, знаменитый телеведущий Николай Дроздов, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Елена Исинбаева и Виктор Кровопусков.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Евросоюз
Евросоюз в шоке и ждет конца
Человек
Антибиотики бессильны. Мы все умрем?
Прогнозы и статистика
Украина: Безработным — дырка от бублика
Читательский топ
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Финская журналистка: Русские празднуют Новый год основательно
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Политика
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Спорт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Общество
Финская журналистка: Русские празднуют Новый год основательно
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Экономика
Кудрин предложил ограничить Россию десятком "супергородов"
Украина
На Украине будут карать за "бытовой сепаратизм"

Петру Порошенко предложили разработать закон, предусматривающий привлечение людей к уголовной ответственности.

На Украине будут карать за "бытовой сепаратизм"
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Общество
Москва - самый безопасный город для туристов
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Любовь Степушова Евросоюз в шоке и ждет конца Любовь Степушова Юрий Носовский Украина: Безработным — дырка от бублика Юрий Носовский Андрей Соколов Украинское необъяснимое Андрей Соколов
Комментарии
Sergey Popov(Facebook) Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Spassky Kochan Лидер левых Германии предложила заменить НАТО союзом с РФ
Юрий Котов Мы его теряем: Заметит ли Россия исчезновение Павленского?
vkontakte_102202940 Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
владимир буканов Экономист рассказал, чьи зарплаты в этом году вырастут
Spassky Kochan Всероссийский тест по истории Отечества: Результаты стали хуже
Evgeny Syurvasev Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Раиса Cеднева(Raissa Kutscher) Лидер левых Германии предложила заменить НАТО союзом с РФ
владимир буканов Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Google_114887752284701061314 Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?