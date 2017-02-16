Россиян предупредили, что за ними охотятся американские спецслужбы

МИД России опубликовал предупреждение об аресте или задержании граждан России за рубежом по запросу американских ведомств.

Фото: AP

"Вопреки нашим неоднократным призывам наладить российско-американское сотрудничество между компетентными органами на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам (от 1999 года), по-прежнему фиксируются случаи неприемлемой практики "охоты" за россиянами по всему миру", — отмечают дипломаты.

Число задержаний уже превысило три десятка. "Правда.Ру" сообщала об одном таком случае. Российского программиста Станислава Лисова задержали в середине января в аэропорту Барселоны во время отдыха с супругой Дарьей в Испании. Его "взяли" по запросу ФБР и Интерпола. Эксперты связывают арест с нападками на Россию по поводу якобы вмешательства в выборы в США. Это подтверждает и сам задержанный. Как он рассказал RT, его спрашивали, не взламывал ли он сайты американских спецслужб.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит ущемления прав своих граждан, где бы они ни находились.

В российском МИДе подчеркнули, что российские дипломаты сделают все возможное для защиты прав граждан и окажут им помощь в случае необходимости. В ведомстве попросили россиян взвешивать все риски при поездке за рубеж, особенно "если есть основания предполагать наличие претензий к ним со стороны американских правоохранительных органов".

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