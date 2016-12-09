Эксперт: Россияне копят долги, а не деньги на пенсию

Исследования говорят, что жители страны еще не готовы к пенсионной реформе, которую задумали Минфин и Центробанк. Только 16% наших соотечественников готовы участвовать в негосударственных программах, которые позволяют накопить на пенсию самостоятельно или за счет работодателей. Почти половина (49%) опрошенных, впрочем, планирует подрабатывать. Еще четверть надеются на помощь детей, а каждый пятый — на заработки супруга или супруги (18%). А вот большинство, 78% россиян, отмечают. Что будут жить на пенсию, какой бы она ни была.

источник Pravda. Ru

Статистику Правде. Ру прокомментировал кандидат экономических наук, доцент кафедры страхования и налогообложения Академии труда и социальных отношений Константин Добромыслов.

— Большинство россиян — 70% — придерживаются позиции, что государство несет ответственность за то, чтобы у человека был достойный уровень пенсии. Что это — патернализм "власть, командуй", инфантильность, незнание экономических инструментов?

— Неинформированность населения о системе обязательного социального (пенсионного) страхования, которая сложилась за последние 25 лет в России, с начала 90-х годов прошлого столетия, приводит к подобным результатам. В 90-х в новой России был создан специальные Пенсионный фонд для этой цели. Однако люди до сих пор мыслят категориями Советского Союза.

Согласие 78% населения на любую государственную пенсию вызывает некоторое сомнений по этому вопросу. На самом деле, мне кажется, что речь идет о согласии людей приобретать пенсионные права в государственной пенсионной системе, т. к. на сегодняшний день это сама надежная и стабильная система в экономическом смысле. В наших СМИ, действительно, не хватает информации по тому, как формируются пенсионные права и на основе чего.

Я с вами соглашусь, что это недоработка государства, хотя средства на пропагандистскую работу выделяются. Реклама идет на телевидении и радио, возможно этого недостаточно или очень скучно.

- О том, что источником дохода на заслуженном отдыхе могут быть поступления от накоплений в НПФ (негосударственных пенсионных фондах) сообщил лишь каждый десятый (11%), то есть люди не верят в НПФ. Это можно понять: неизвестно, что будет с этими фондами через 20 лет. Кроме того, деньги съест инфляция. Как вы считаете, НПФ — это надежно?

— Вопрос надежности в наших экономических условиях негосударственных пенсионных фондов очень непростой. Потому что надо прекрасно понимать, что негосударственные пенсионные фонды работают с накопительными пенсиями. Процесс приобретения пенсионных прав требует обязательной уплаты страховых взносов и обязательного инвестирования этих средств. Причем не просто инвестирования, а инвестирование должно приносить хороший доход, инвестирование должно быть надежным для того, чтобы эти средства можно было бы вернуть людям. Сегодня в мире отсутствуют необходимые экономические условия, которые могут способствовать эффективному инвестированию. Для эффективной работы накопительных пенсионных фондов доходность по инвестированию пенсионных средств должна быть не менее 7% годовых выше инфляции.

— Все мы слышали, что за рубежом пенсионеры активно путешествуют. С помощью каких механизмов в других странах удается обеспечить людям достойную пенсию?

— Все у нас апеллируют к зарубежным пенсионерам, которых мы здесь иногда видим. Они путешествуют по России. Японские, европейские туристы. Но я вам хочу сказать, что точно такие группы российских пенсионеров приезжают за рубеж. К сожалению, круг этих пенсионеров ограничен. Некоторые пенсионеры получают хорошие пенсии, и они могут себе позволить ездить. Но это не страховые пенсии, это пенсии связанные с пенсионным обеспечением за выполнение определенных функций. Это пенсии государственных служащих, которые зависят от их содержания. А содержание государственных служащих бывает достаточно большое, как у депутатов — в 450 тысяч рублей. И если от этой суммы вы возьмете даже 50%, то ваша пенсия будет около 200 тысяч, и вы себе наверняка сможете позволить путешествовать. Точно такие же зарубежные пенсионеры приезжают сюда.

В общей массе, если говорить о зарубежных пенсионерах, у них точно такая же ситуация, как у наших пенсионеров, они точно так же не могут себе многое позволить, и точно так же они сводят концы с концами в обычных бытовых условиях.

— При этом лишь 8% наших сограждан уверены, что их пенсии хватит на жизнь. Ваши советы тем, у кого пенсия еще впереди?

— Во-первых, об этом действительно надо задумываться с молодых лет. Потому что за один год накопить на пенсию невозможно, если вы не воруете триллионами и у вас в квартире не сложено 9 миллиардов рублей, как у некоторых бывших государственных служащих. Поэтому надо получать белую заработную плату, надо, чтобы с этой белой заработной платы у вас шли отчисления, надо контролировать эти отчисления, хотя сама система обязательного социального страхования не подразумевает то, что вам будут выплачивать большое содержание. Пенсия будет сопоставима с вашей заработной платой в процентах.

Если вы 5 тысяч рублей получаете, не надо рассчитывать, что на пенсии вы будете получать 50 тысяч. Вы будете получать 25-30% от того содержания, которое было. В силу того, что у нас достаточно большая дифференциация в оплате труда, начиная от минимального размера оплаты труда, заканчивая тем, что некоторые миллионы получают. Тем не менее у нас введено ограничение на фонд оплаты труда, с которого уплачиваются страховые взносы. И на сегодняшний день это ограничение составляет 798 тысяч рублей в год. Соответственно, максимально, что будет отчисляться и попадать на ваш счет, это 22% от этой суммы в год. Если вы не участвуете в накопительной составляющей. Если вы участвуете в накопительной составляющей, то это еще минус 6%, т. е. ваша страховая пенсия будет на 40% ниже обычной.

Это еще один аргумент в пользу страховой пенсии. Если сегодня сравнивать среднюю страховую и накопительную пенсии, то мы увидим, что страховая пенсия в среднем составляет 13 тысяч, а накопительная — 700 рублей.

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