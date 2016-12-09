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Источник Правда.Ру

В Думе хотят запретить "ужастики" и "ментовские войны"

Общество

 

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В Госдуме хотят ограничить время для показа фильмов, содержащих сцены насилия. В такую категорию должны войти боевики, фильмы ужасов и триллеры. Время для трансляции таких фильмов может быть ограничено периодом строго с 00:00 до 04:00. Соответствующий законопроект планируется внести на днях на рассмотрение депутатов.

По словам депутата Госдумы Андрея Свинцова, которые подготовил поправки в закон о СМИ, показ таких фильмов в вечернее время может негативно сказаться на психическом здоровье граждан, в особенности несовершеннолетних.

Авторы инициативы ссылаются на закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В нем указано, что информацию, которая оправдывает допустимость насилия и жестокости и побуждает к ним, нельзя распространять в дневное время, пишет портал Khabara.Ru.

Кроме того, в углу экрана необходимо ставить возрастные ограничения. Однако, по мнению депутата Андрея Свинцова, этого недостаточно, поскольку маркировка расположена в углу экрана и, как правило, ни к чему не обязывает.

Парламентарий уверен: ни на какие значки дети не смотрят. Поэтому кровавые фильмы, милицейские саги со стрельбой, погонями и убийствами, а также фильмы ужасов нужно показывать только ночью. Тогда у детей к ним доступа не будет, а взрослые, при желании, смогут посмотреть их в ночное время.

Кстати, специалисты уже выразили обеспокоенность тем, что, если боевики и "ужастики" убрать с экранов, аудитория найдёт альтернативный телевидению вариант просмотра.

Кстати, два года назад депутаты выступили с инициативой оградить наших детей от школьной продукции с откровенно инфернальной символикой. Парламентарии убеждены: тетради, рюкзаки и прочие школьные товары, украшенные черепами и скелетами, могут нанести психике ребенка непоправимый урон.

Между тем эксперты говорят, что тяга детей к "страшилкам" — абсолютно нормальное явление. Таким образом дети избавляются от своих страхов. По словам специалистов, это этап становления самосознания, познания мира, детям нужно отыграть свои собственные страхи. Дети реагируют на свои страхи через интерес к так называемым "страшилкам". У психологов даже есть специальные методы коррекции, когда с детьми играют в страхи, они учатся с ними жить и перестают их бояться.

В подростковом возрасте интерес к фильмам со сценами ужасов и насилия возрастает. Вопросы жизни и смерти очень остро в подростковом возрасте встают перед детьми. И поэтому у них действительно повышенный интерес к этим проблемам. Они готовы эту информацию получать откуда угодно, ее изучать, переваривать, как говорят психологи, присваивать. Происходит процесс формирования самосознания. Поэтому, по словам экспертов, ничего удивительного нет, что это представляет для них особый интерес.

Напомним, как ранее писала Правда.Ру, в современном телевидении россиян не устраивает не только обилие жестокости на экране, но и эффект от телепередач - "отупление" населения. С таким иском в суд обратился житель страны. Он предъявил его к "Останкино". В телецентре на обвинение ответили. Подробнее читайте в материале: В "Останкино" ответили на обвинения в отуплении населения.

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