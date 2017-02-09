На защиту борцов с коррупцией встанет государство

Граждане, сообщившие о фактах коррупции, смогут получить государственную защиту. Соответствующий законопроект подготовил Минтруд РФ.

Фото: Fotodom.ru/ 7 дней

Согласно этому документу все сведения о заявителях будут конфиденциальными, сами граждане защищены на трехлетний срок от увольнения, а также получат возможность пользоваться бесплатной юридической помощью.

Однако, по мнению юристов, эти нормы "могут дать работникам хорошую возможность для злоупотреблений", а для борьбы с коррупцией проект надо доработать.

Поправки в закон "О противодействии коррупции", говорится в пояснительной записке, разработаны "по поручению правительства РФ в соответствии с планом работы по взаимодействию с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на 2017-2018 годы".

Минтруд предлагает дополнить закон статьей 9.1, которая "обязывает" представителей работодателя, органы прокуратуры либо правоохранительные органы принимать меры по поступившему сигналу о коррупции. В действующем законе (ст. 9) говорится об обязанности государственных и муниципальных служащих сообщать об известных им коррупционных фактах.

По мысли автором документа, государство должно взять информаторов под защиту, при этом меры защиты ведомство предлагает не применять только к судимым за клевету или заведомо ложный донос по фактам, изложенным в сообщении. Остальным будет обеспечена конфиденциальность сведений, возможность получить бесплатную юридическую защиту, а также защиту от "неправомерного увольнения, привлечения к дисциплинарной ответственности и иных ущемлений прав и законных интересов".

Уволить информатора, перевести его на другую должность, изменить "показатели результативности профессиональной служебной деятельности и связанные с ними условия оплаты его труда" в течение трех лет можно будет только по решению комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Причем в заседании этой комиссии предполагается участие прокурора. Такие меры, говорится в пояснительной записке к документу, "позволят не допустить неправомерного преследования сообщившего о фактах коррупции, ущемления его прав и законных интересов".

Кстати, как сообщала "Правда.Ру", ввести уголовную ответственность за обещание взятки предложил член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Депутат отметил, что именно с обещания дать взятку и начинается любое коррупционное преступление. Поэтому важно еще на первом этапе пресекать это.

По словам Лугового, в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции уже готовится такой законопроект.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!