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Источник Правда.Ру

Немецкие СМИ: "Русские хакеры" получают "хорошие деньги" — 800 рублей в месяц

Общество

Немецкое издание Bild оценило гонорар "русских хакеров" в 800 рублей в месяц. Там рассказали, что летом прошлого года посетили "фабрику троллей в российском Санкт-Петербурге".

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источник Pravda.Ru

"На этой "фабрике" круглосуточно работают около 400 молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет с оплатой от 640 до 800 рублей в месяц. Это очень хорошие деньги по российским меркам!" — говорится в статье издания.

Между тем в материале, где якобы разоблачаются "русские хакеры", речь в основном шла об интернет-троллях, которые пишут в сети комментарии, передает РИА Новости.

Тем временем на фоне непрекращающихся разговоров о российских хакерах и их атаках на США в Кремле заявили, что "серьезно устали" от обвинений.

По его словам, представленный США доклад больше напоминает "охоту на ведьм".

"Скажем так, у нас наблюдается серьёзная усталость от этих обвинений. Знаете, это уже напоминает, действительно, в полный рост "охоту за ведьмами". Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили такие этапы "охоты за ведьмами". Мы помним эти периоды истории. Мы знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами, более трезвыми подходами, всё-таки ориентируемыми на диалог, а не на эмоциональные такие припадки", — цитирует РИА Новости Пескова.

Правда.Ру ранее сообщала об этом докладе. Документ опубликовали ЦРУ, АНБ и ФБР. Авторы утверждают, что распоряжение о проведении соответствующей "кампании" якобы отдал лично Владимир Путин. Он же совместно с российским правительством стремился увеличить шансы Дональда Трампа на победу, полагает американская разведка.

Иначе говоря, Россию в очередной раз обвинили во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях.

В Кремле полагают, что информация, содержащаяся в опубликованном отчете спецслужб США о якобы причастности России к кибератакам, вызывает разочарование и недоумение, в нем нет ничего, что "стоило бы детально читать", заявил пресс-секретарь президента РФ.

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