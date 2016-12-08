Медиа-форум Российского движения школьников прошел в Москве

В российскую столицу сегодня на медиа-форум РДШ съехалось более 150 школьников из разных регионов страны.

Фото: рдш. рф

В преддверии зимнего фестиваля РДШ, который откроется завтра, 9 декабря, лидеры школ из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга по четырем направлениям деятельности движения, а также юные экологи, педагоги и региональные координаторы, провели в столице свой медиа-форум.

Утром для школьников из Москвы, Московской области и Северной столицы был организован мастер-класс "Лига ораторов" по актерскому, сценическому и ораторскому искусству. Ребята встретились с известной российской телеведущей, журналистом Ариной Шараповой. В ходе беседы школьники активно задавали вопросы и высказывали свою точку зрения о перспективах развития телевидения, интернета и искусстве коммуникаций.

По мнению Арины Шараповой, РДШ дает большую возможность ребятам раскрыть свои способности и таланты.

"Я хочу пожелать всем юным журналистам и детям из других направлений, двигаться в заданном направлении, принимать активное участие в подобных мероприятиях, и работать над собой", — сказала известная журналистка.

Кроме того, для детей состоялись мастер-классы по вокалу, танцам и ораторскому искусству.

Успели школьники сегодня побывать и в информационном агентстве ТАСС, где ребята смогли встретиться с мэтрами отечественной журналистики — заместителем главного редактора ТАСС Георгием Каптелиным, начальником фотослужбы легендарного агентства Константином Лейфером, ведущим редактором Андреем Цициновым и редактором медиаслужбы Дарьей Пенчиловой.

Они поделились своим опытом с подрастающим поколением и ответили на вопросы ребят. Благодаря современным средствам связи, возможность принять участие во встрече получили и юные журналисты из пилотных школ РДШ в ряде регионов: Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

Во встрече также принимали участие исполнительный директор РДШ Алиса Крюкова и заместитель директора Движения Дмитрий Поцелуев.

"Приятно, что за небольшую историю РДШ мы впервые собрались в разных городах, — отметила Алиса Крюкова. — Информационно-медийное направление объединяет все направления нашего Движения. Важно, чтобы школьники, выбравшие другие направления, умели создать качественный контент обо всех событиях, которые происходят в РДШ".

О том, какими навыками должен обладать настоящий медийщик ребятам рассказала Дарья Пенчилова.

"Современные реалии говорят нам о том, что вы должны быть универсальным специалистом, — отметила она. — Важно не только создавать хорошие новости, но и обладать навыками дизайна, фотографии и программирования".

Школьники также спросили о том, реально ли детям пройти стажировку в ТАСС. На этот вопрос ответил Георгий Каптелин, который сказал, что вместе с коллегами постарается разработать соответствующий план, чтобы у школьников появилась возможность до поступления в вуз пройти стажировку в нашем агентстве.

Напомним, уже завтра в Москве торжественно откроется Зимний фестиваль РДШ. Он примет свыше 400 школьников со всех регионов России. Программа этого дня будет посвящена Дню героев Отчества, в России этот праздник отмечается с 2007 года.

На все дни фестиваля для школьников запланирована обширная культурная программа. В частности, ребята посетят знаменитый музей "Экспериментариум", где, помимо шоу-программ, для них подготовлен квест, познакомятся с экспозициями в историческом парке "Россия — Моя история" на ВДНХ, посмотрят музыкальный спектакль в Московской областной филармонии.

В последний день фестиваля для школьников будут проведены мастер-классы и тренинги по направлениям деятельности РДШ. В течение дня ребята будут работать над проектами под руководством приглашенных экспертов. Церемония награждения отличившихся ребят пройдет в рамках закрытия фестиваля.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, в этом октябре российское движение школьников отметило первую годовщину создания. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" 29 октября 2015 года.

Организация была создана в целях "совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей". Учредителем является федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

C 1 сентября движение начало работу в 250 школах РФ во всех российских регионах.

Этой осенью в 70 городах России РДШ провело "добрые уроки". Волонтеры рассказали ученикам четвертых-восьмых классов о формах и основных направлениях добровольчества и пригласили поучаствовать в имеющихся проектах и реализации собственных инициатив.

" Дети и подростки, прошедшие через волонтерские программы, серьезно и позитивно меняются в духовно-нравственном плане, становятся более творческими и деятельными. "Добрые уроки" позволят им ближе понять тему добровольчества и найти для себя интересные формы самореализации", — отметил член координационного совета Российского движения школьников, сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Кроме того, таким образом школьники узнают, в какое положительное русло можно направить свою энергию во время учебы.