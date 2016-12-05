Социологи: 84% россиян считают свою зарплату недостойной

Согласно данным опроса исследовательского центра портала Superjob, большинство россиян уверены, что им недоплачивают.

В исследовании участвовали 2500 работающих граждан, которым был задан открытый вопрос: "Как вы считаете, достойны ли вы большей зарплаты?" Выяснилось, что 84% россиян считают, что им пора получить прибавку. По словам респондентов, зачастую работодатели ссылаются на кризис и не повышают жалованье ценному работнику.

Среди тех, кто недоволен размером оплаты труда, около трети не решается заводить с руководством разговор о повышении. 25% уже обращались к руководству по этому поводу, а 33% опрошенных планируют подобную беседу.

26% респондентов заявили, что прибавки достойны, но просить её не будут. Многие уверены, что это бесполезно, ведь руководство твердит об очереди из желающих попасть на их место.

Опрос показал, что лишь 4% работников уверены, что их зарплата соответствует затраченным усилиям. Затруднились с ответом 12%.

19% респондентов сказали, что им проще уволиться, чем решиться на серьёзный разговор с руководством. 16% не просят прибавки, так как считают, что у их работодателей сейчас не лучшие времена. 9% россиян считают, что инициатива в вопросе повышения зарплаты должна исходить исключительно от начальства. 7% опрошенных сказали, что у бюджетников возможность повышения заработка ограничена жёсткими тарифными ставками.

3% россиян осознают, что их объём работы слишком мал, чтобы можно было мечтать о повышении жалования. 2% обвинили своё руководство в жадности.

Ранее Pravda. Ru сообщала о том, что подавляющее число жителей России не хотят получать зарплату и при этом не ходить на работу. В ходе проведенного опроса выяснилось, что 77% респондентов не готовы оставить работу даже при наличии источника стабильного дохода. Работа, на их взгляд, не только приносит доход, но и дисциплинирует, способствует развитию и самореализации, приносит удовлетворение.

22% опрошенных воспользовались бы возможностью получать зарплату и при этом не ходить на работу. Время, освободившееся от выполнения рабочих обязанностей, по словам таких респондентов, они посвятили бы семье, хобби, собственным проектам и бескорыстной помощи нуждающимся.

При этом, по данным исследования, больше всех перспектива не работать воодушевила граждан 25-34 лет. Как заявила "Русской службе новостей" руководитель исследовательского центра портала Superjob Наталья Голованова, среди старшего поколения оказалось меньше всего тех, кто был бы рад такой перспективе.

Больше всего граждан, готовых сидеть дома и получать стабильный доход, было в феврале 2014 года (38%), меньше всего — в прошлом ноябре (21%). Из этого следует, что в кризис жители России больше ценят свою работу и с недоверием относятся к перспективе получать деньги просто так.

При этом, по данным фонда общественного мнения, 80% россиян испытывает проблемы нехватки средств от зарплаты до зарплаты.

ФОМ опросил 1500 человек, половина из которых работают по найму. 19% опрошенных не испытывает проблем с деньгами, 39% изредка сталкивается с нехваткой средств до зарплаты, а 41% "доползает" до дня выдачи постоянно.

Большинство россиян не устраивает размер их заработной платы, по их словам, сложность работы не соответствует ее оплате. 23% работающих по найму получает от 14 до 20 тыс. рублей, 23% — от 20 до 30, 22% — более 30 тыс. рублей. По подсчетам ФОМ, средняя зарплата составила 23828 руб. в месяц.

Более половины респондентов выразили беспокойство, в связи с возможным сокращением зарплат. Зарплаты 78% опрошенных не повышались за последние полгода, 20% — счастливчики. Со сроками выплаты проблимы испытывает только 19%, 79% получают зарплату вовремя.

На фоне таких показателей, вполне понятно, почему люди повально берут кредиты. С зарплатой в 14 тыс. рублей к выходу на пенсию можно "сколотить капитал" разве что на велосипед.

В среднем, на каждого гражданина выходит по 210 тысяч кредитных рублей, причем за всю Россию "кредитуются" в средней Сибири.

Добавим, что по последним опросам социологов, среднестатистической семье нужно около 70 тыс, чтобы не перебиваться с гречки на "шрапнель" (перловку), а чувствовать себя более-менее достойными членами общества.

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