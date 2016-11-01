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Источник Правда.Ру

Кредиты в России, возможно, будут выдавать далеко не всем

Экономика » Финансы » Банки

Центробанк России внес на рассмотрение Федерального собрания законопроект, согласно которому банки получат возможность получать от ФНС данные о потенциальных заемщиков.

Чем это чревато для клиентов

Как пояснил Анатолий Аксаков, председатель думского комитета по финансовому рынку, те граждане, которые получают так называемую «зарплату в конвертах» (или «серую» - прим. ред), могут в скором времени лишиться возможности взять кредит.

Когда это произойдет

По словам Аксакова, законопроект могут принять до конца весенней сессии.

Зачем это надо

Депутат Аксаков считает, что эта мера позволит эффективнее учитывать риски как банков, так и самих заемщиков. Последние не смогут брать на себя непосильные финансовые обязательства.

"Зная доходы заемщика, подтверждённые ФНС, кредитной организации будет проще рассчитать оптимально возможную сумму кредита", - пояснил парламентарий.

А вот те, кто получает «серую зарплату» или трудится совсем нелегально, с большей долей вероятности, вообще кредит оформить не смогут.

"Скорее всего, таким клиентам откажут в выдаче кредита или процентная ставка из-за рисков банка будет выше", - отметил депутат.

Аксаков объяснил необходимость такой меры в стимуляции граждан получать "белые зарплаты".

Но ведь «зарплаты в конвертах», как все помнят, появились не из-за прихоти работников.

Как и почему - рассказывала «Правда.Ру». Напомним, если кто забыл

Лишь бы платили: Все больше россиян готовы на зарплату "в конверте"

Число россиян, согласных на зарплату в конверте, выросло на 6% по сравнению с 2015 годом. Согласно данным опроса исследовательского центра Superjob, респонденты объясняют это затянувшимся трудоустройством и недоверием к пенсионной системе. Эксперты полагают, что рост неформального рынка труда будет продолжаться.

Как сообщает газета "Известия", работать только за "белую" зарплату готовы лишь 29% респондентов, 47% россиян заявили о том, что готовы получать "серую" и "черную" зарплату. По данным экспертов, в докризисные 2011-2012 годы наблюдалась обратная тенденция: компании выходили из теневого сектора, а нанять специалиста на "серую" зарплату было практически невозможно.

По мнению аналитиков, причиной ухода работников в тень является безработица и неспособность работодателей справиться с экономическими трудностями в условиях кризиса.

"Людям нужно что-то есть, и они готовы на любые условия. С другой стороны, доходы компаний упали, поэтому они вынуждены экономить. Фонд заработной платы составляет 50% бюджета, и 30% от этой суммы приходится на налоги, которые идут в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования", — считает управляющий партнер профессионального сообщества "HR-Эксперты" Виктория Пятница.

Всероссийский опрос был проведен 24 и 25 октября.

Отметим, Министерство финансов России разрабатывает ряд мер в рамках борьбы с неуплатой налогов и "серыми" зарплатами.

По данным Интерфакс, минфин и правительство прорабатывают дополнительные меры в рамках борьбы с неуплатой налогов и "серыми" зарплатами. Более того, министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти хотят контролировать не только доходы граждан, но и расходы.

О том, что именно предпримет минфин и каков будет механизм дальнейших действий, Pravda.Ru спросила у аналитика группы компаний "ФИНАМ" Богдана Зварича.

По мнению собеседника, действительно может быть введен контроль за расходами, проходящими через электронные платежи, а также за оплатой картами либо банковскими переводами. Соответственно, если в ходе наблюдения будет установлено, что траты человека превышают его заработную плату, это будет сигналом к тому, что он, возможно, не доплачивает налоги, то есть получает средства каким-то теневым путем. Если наличные, то здесь возможно отслеживание снятия и зачисления денег на счет. Ранее было введено ограничение — банки начинают запрашивать у клиентов источники их денежных средств. Эта процедура является одним из вариантов контроля за доходами физических лиц. Внимание будет уделяться крупным тратам, таким как покупка недвижимости или автомобиля.

Самой главной целью этого мероприятия является контроль уплаты налогов. Если человек попадается на незаконных махинациях с деньгами, то, помимо налога, он будет обязан заплатить штраф. "Дело не в том, что человек виноват, что получил деньги "серым" путем, а в том, что он не заплатил с них налог. У нас есть налоговое обязательство — заплатить налог на доходы физических лиц. Социальный налог выплачивает за вас работодатель, но если вы получаете какой-то сторонний доход, помимо своей работы, и он не прописывается официально, и тот работодатель, от которого вы получили эти средства, не платит за вас налоги, то вы должны сделать это самостоятельно", — отметил в интервью Pravda. Ru Богдан Зварич.

Отметим, реальный % налогов, которые платит человек (главным образом — работодатель за него) — от 43% до 52%. То есть на условные 100 000 рублей белой зарплаты — 43 или 51 тысяча налога.

Темы фнс банки кредиты зарплата законопроект анатолий аксаков зарплата в конверте
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