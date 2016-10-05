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Источник Правда.Ру

ГИБДД поменяет ПДД для борьбы с пробками

Общество

Чтобы избавиться от пробок и заторов, перекрестки оснастят камерами и введут новую разметку. Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России выступил с рядом предложений.  

ГИБДД поменяет ПДД для борьбы с пробками
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как пишет "Коммерсантъ", предложения по изменению правил дорожного движения были представлены на конгрессе по безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге. Среди них - изменение правил проезда перекрестков. Также предполагается оснастить пересечения дорог автоматическими камерами, которые будут фиксировать нарушения. Такие как, выезд машины за стоп-линию, а также пересечение перекрестка, после которого улица забита машинами.

Изменение также предлагается внести в ст. 12.13 КоАП. В текущей редакции штраф применяется за "выезд на перекресток или пересечение проезжей части в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении". По мнению законотворцев, на практике сложно доказать умысел в действиях водителя, когда он, оценив ситуацию и поняв, что затор его остановит посреди улицы, все равно поехал вперед.

Поэтому предлагается исключить из ПДД понятие "затор" (в нынешней редакции оно не расшифровано), чтобы не путать водителей. А на территорию перекрестка нанести желтую сетчатую разметку, которая будет обозначать территорию перекрестка, на которую можно въехать только при условии, что после перекрестка нет "хвоста" (это будет фиксироваться камерой). Разметку будет сопровождать знак в виде белого прямоугольника с автомобилем и желтой сеткой.

По мнению депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, предложенные изменения "требуют обсуждения и уточнения". Саму идею он посчитал правильной.

"Чем больше четких критериев, тем понятнее для водителей", - сказал депутат. 

Также идею дополнительной разметки поддержала эксперт ОНФ по безопасности дорожного движения Екатерина Соловьева, предложив дополнительно установить границы перекрестка, чтобы их можно было увидеть зимой. 

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