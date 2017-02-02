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Источник Правда.Ру

Крах мифа: Вместо ручных медведей москвичи заводят тигров и жирафов

Общество

Депутаты Госдумы, работая над законом о гуманном отношении к животным выяснили, что в квартирах жителей столицы проживают 300 хищных кошек, жираф и маленький слон.

Крах мифа: Вместо ручных медведей москвичи держат тигров и жираф

"В квартирах москвичей живут 300 кошачьих, которые являются дикими животными (тигры, леопарды), мы нашли одного жирафа и одного маленького слона. И вопрос о слонах не должен вызывать улыбку, это факты, с которыми мы сегодня сталкиваемся", — заявила председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева во время встречи со студентами в Ставрополе.

Как сообщает ТАСС, через два месяца депутаты планируют провести публичные слушания по этому законопроекту. Планируется ужесточить наказание за негуманное, жестокое отношение к животным, за выкладывание видеоконтента, который активно тиражируется в интернете и т. д.

"Это будет закон не только о том, как животных защитить от людей, но и о том, как людей защитить от животных. Потому что если ты хочешь чем-то владеть, а животные наша собственность, то человек должен нести ответственность. Ставится вопрос о чипировании животных в крупных городах, о постановке их в реестр", — уточнила Ольга Тимофеева.

Напомним, ранее Pravda.Ru писала, что жителям Москвы могут законодательно запретить содержать дома медведей, львов и других крупных диких хищников. ""Когда человек заводит хищников, львенка, например, он берет домой большую беду. Хищник есть хищник. Может напасть", — рассказал ранее Pravda.Ru известный дрессировщик, народный артист России Юрий Куклачев.

"Это давно надо было сделать. Хищников содержать, во-первых, опасно, а во-вторых, это же не куклы. Это огромные животные, которые должны существовать в своей среде. Они агрессивны, потому что должны жить в совершенно другом пространстве, а человек превращает их в кошку.

Также необходимо регистрировать животных, огромное количество питомцев выбрасывается человеком. Взяли, поиграли, а потом выкинули. Кошек, собак, птичек, вообще кого хочешь. Это очень большая проблема. Слава Богу, что законодатели наконец очнулись", — рассказала Pravda.Ru эстрадная певица и актриса, народная артистка России, президент Российской лиги защиты животных Роксана Бабаян.

Напомним, в прошлом году в России вступили в силу стандарты, регулирующие нормы содержания и разведения  домашних животных. Правила распространяются на заводчиков непродуктивных животных,  как на частных лиц, так и на организации. Теперь владельцы собак, кошек и других животных обязаны убирать экскременты своих питомцев, чтобы предотвратить ущерб окружающей среде и другим людям. Соседи любителей животных, организующих питомники в городских домах, могут обращаться в государственные органы за поддержкой в том случае, если соседство с животными наносит ущерб.  

Важное значение придается также и  документальному подтверждению происхождения животного. Если речь идет о породистом животном, у него должна быть родословная,  каталог племенного поголовья, акт оценки животного и прочие необходимые документы. 

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