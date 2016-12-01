МГУ вошел в тройку лучших университетов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова занял почетное третье место в престижном рейтинге университетов британского издания Times Higher Education (THE) среди стран БРИКС и развивающихся стран (BRICS & Emerging Economies University Rankings 2017).

Как сообщает Интерфакс, МГУ занимает третью строчку уже второй год подряд. На первом месте Университет Пекина, а на втором — Университет Синьхуа. Четвертое место занял Университет Кейптауна (ЮАР), замыкает пятерку лидеров Китайский университет науки и технологий.

Согласно данным британского издания, среди российских университетов самый большой прогресс продемонстрировал Московский физико-технический институт (МФТИ). Ему удалось взлететь с 93-го на 12-е место. Среди университетов России МФТИ в рейтинге стоит сразу после МГУ на втором месте.

Также улучшил свои позиции Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, поднявшись с 26-го на 19-е место. Он занимает третью позицию среди российских вузов в рейтинге THE.

Всего в рейтинг издания вошли 24 университета России. В прошлом году в него попали лишь 15 вузов. Отметим, российские учебные заведения резко поднялись в глазах иностранцев. Об этом свидетельствуют итоги последнего ежегодного международного рейтинга, составляемого компанией Quacquarelli Symonds (QS).

В рейтинг попали Томский государственный университет, МИФИ, Дальневосточный федеральный университет и Воронежский государственный университет.

При этом сообщается, что половина российских вузов в этом престижном рейтинге значительно улучшили свои позиции. Как пишут Известия, Томский политехнический университет в 2016 году поднялся на 88 пунктов и занял 400 место. НИУ ВШЭ прибавил 87 пунктов и попал в группу 411-420, МФТИ занял 350 место, прибавив 86 пунктов, МГТУ им. Баумана поднялся до 306 строчки, прибавив 32 пункта.

Отметим, что международный рейтинг QS составляется исходя из многих критериев. Берутся в расчет и авторитетность в области научных исследований, и соотношение профессорско-преподавательского состава к числу студентов, и репутация вуза среди работодателей, и индекс цитируемости научных публикаций. Так же считаются доли иностранных студентов и иностранных преподавателей.

Самую высокую строчку среди российских вузов по-прежнему занимает МГУ имени М. В. Ломоносова — 108 место, напоминают СМИ.

Ранее Pravda. Ru писала, что три российских вуза - МГУ, СПбГУ и МФТИ — попали в сотню рейтинга самых престижных вузов в мире, подготовленного британским журналом Times Higher Education.

Как пишет Коммерсант, в сотню рейтинга самых престижных вузов в мире попали три российских вуза — Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ).

Согласно списка, МГУ занимает 30-ю строчку рейтинга вместе с Иллинойским университетом в Урбане-Шампейне. СПбГУ вошел в группу вузов, разделивших места с 81-е по 90. МФТИ попал в группу высших учебных заведений, занявших с 91-го по 100-го места рейтинга.

МГУ им. М. В. Ломоносова также попал в тройку лучших университетов среди стран БРИКС. Престижный рейтинг, где на разных позициях расположились еще 15 российских вузов, называется The BRICS & Emerging Economies Rankings и ежегодно составляется авторитетным изданием Times Higher Education.

Аналитики учитывают научную работу университета, интернационализацию, заслуги преподавательского состава, цитируемость изданий вуза, внедрение инноваций и многое другое.

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