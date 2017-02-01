"А нас-то за что?!": Норвегия обиделась на Россию из-за депутатов

В России объяснили отказ в российских визах группе норвежских парламентариев. Он связан с решением Норвегии ограничить доступ на Шпицберген лицам, в отношении которых действуют международные ограничительные меры.

"Отказ в визах норвежцам — ответная мера на ограничение Норвегией доступа на Шпицберген тех, кто числится в различных санкционных списках, в том числе и в связи с ситуацией на Украине", — сказал источник "Интерфакса".

Ранее норвежский парламент сообщил о том, что делегация членов комитета по международным делам и обороне отложила визит в Москву в связи с тем, что некоторые депутаты не получили визы. По данным NRK, в визе было отказано лидеру социал-либеральной партии Венстре Трине Скеи Гранде и члену Социалистической левой партии Борду Вегару Сульхьеллу.

МИД Норвегии вызвал посла России, чтобы выразить протест.

"Мы выразили протест и заявляем, что мы находим решение российской стороны несправедливым и необоснованным. Мы обратились к российским властям с просьбой пересмотреть решение, и все это время надеялись, что будет возможным найти выход, поскольку речь идет об официальном приглашении для главы комитета по международным делам и обороне",- говорится в заявлении главы МИД Норвегии Берге Бренде.

В МИД Норвегии предположили, что основанием для невыдачи виз могло стать присоединение Осло к ограничительным мерам в отношении России. Однако оказалось, что дело в ограничении доступа на Шпицберген лицам, занесенным в санкционный список.

Напомним, в 2015 году вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе поездки в Арктику для открытия полярной станции "Северный полюс-2015" посетил архипелаг Шпицберген, чем вызвал негативную реакцию норвежских властей. Они обратились к России за разъяснениями в связи с посещением Рогозиным, который был занесен в санкционный список ЕС и Норвегии в связи с событиями на Украине, Шпицбергена.

В свою очередь, в Москве объяснили логистическими причинами остановку на Шпицбергене Рогозина, возглавляющего комиссию по вопросам развития Арктики. В РФ отметили, что рассчитывали на "понимание этого обстоятельства норвежской стороной в духе партнерства в Арктике, которое до сих пор всегда проявлялось Норвегией".

Однако позже Норвегия приняла временное предписание о депортации с архипелага Шпицберген лиц, находящихся под международными санкциями. Впоследствии в МИД РФ выразили протест в связи с соответствующим решением Осло.

Добавим, визит норвежской делегации, который первоначально был запланирован на декабрь 2016 года, должен был стать ответным. В июне с депутатами Стортинга в Осло встречались члены делегации Совета Федерации во главе с Косачевым. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и развития связей в сфере экономики, ситуация в Сирии, вопросы европейской безопасности. К этим и другим темам парламентарии двух стран планировали вернуться в российской столице. Предполагалось, что это будет первый с 2014 года визит в Москву норвежской парламентской делегации высокого уровня.

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