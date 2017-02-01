Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Названы достоинства и проблемы системы "Платон"

Общество

Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что благодаря система "Платон" собрано порядка 20 миллиардов рублей.  Эти средства направляются на реализацию проектов государственно-частного партнерства.

358986.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Я рассчитываю, что уже в рамках текущего года мы вернемся к тем параметрам тарифа, который будет обеспечивать не только наполнение дорожных фондов субъектов РФ за счет поддержки и через субсидирование из федерального дорожного фонда, но и самое главное — создаст условия для сбалансированного движения грузопотока по транспортным артериям нашей страны, которыми являются не только федеральные трассы, но и внутренние водные пути, железные дороги, ориентируя перевозчиков, особенно в летний период времени, перемещать основной грузопоток на другие наши транспортные артерии", — сказал глава Минтранса, отвечая на вопросы в рамках проекта "Час с министром", который проводит Общественная палата РФ.

Максим Соколов отметил, что при помощи системы "Платон" собрано уже порядка 20 миллиардов рублей. Эти деньги идут в государственную казну, в том числе, на дороги в регионах и муниципалитетах.

Соколов добавил, что в ведомстве хотят направлять средства, собранные системой "Платон", на реализацию проектов государственно-частного партнерства. Однако, по его словам, с нынешним тарифом на поддержку таких проектов средств не хватает.

Отметим, что расход средств по "Платону" в регионах возьмут под особый контроль общественники — ОНФ и Общественная палата. Об этом заявил сегодня секретарь ОП РФ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.

"Очень много говорилось о "Платоне" и поступающих средствах в дорожные фонды. Мы берем это с активистами ОНФ на контроль, те регионы, куда поступают средства (по "Платону"), будем контролировать целевое использование, чтобы они шли на ремонт дорог, мостов", — сказал Бречалов.

Напомним, ранее министр транспорта объяснил смысл "Платона". Он отметил, что на строительство и модернизацию дорожной сети России тратятся бюджетные средства, а зарабатывают на них коммерческие структуры.

Коммерческий грузовик более 12 тонн наносит ущерб равный проезду 20-30 тысяч легковых автомобилей. "Платон" призван создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта.

Через "Платон" взимается плата с транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн в счет возмещения вреда федеральным автодорогам общего пользования. Система была введена в действие с 15 ноября 2015 года и распространяется на 50 774 км федеральных автомобильных дорог.

Отметим, что российское правительство продлило действие льготного тарифа, который с 1 февраля по-прежнему составляет 1,53 рублей за километр.

Планы по переходу на тариф 3,06 руб/км по-прежнему в силе. Однако к ним в правительстве планирует вернуться позднее. Причем, если будет осуществлен переход на этот тариф, это будет одномоментное решение, поскольку в таком случае тем же перевозчикам будет проще планировать бюджеты.

В кабинете министров при этом ранее подчеркивали, что речь идет о не о двукратном повышении тарифов, а об отмене льготного периода, который действует в настоящее время. И который был введен, дабы в целях адаптации предпринимателей к новым правилам перевозок грузов.

К слову сказать, участники рынка обращали внимание, что перед отменой льготного периода следует усилить контроль за нарушителями, дабы все заинтересованные стороны в равной степени соблюдали правила игры.

Предполагается, что эти функции будут переданы Ространснадзору - в ближайшее время планируется принять соответствующие изменения в законодательстве.

При этом за прошлый год ГИБДД вынесено более 12000 штрафов, а Ространснадзор привлек к ответственности еще 15 000 нарушителей.

Отметим также, что первые средства, собранные при помощи "Платона", была переданы правительством в 2016 году на ремонт более тысячи километров дорог в 40 городах и регионах. За счет будущих сборов обеспечено софинансирование строительства и реконструкции 31 моста в 19 регионах.  

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Что скрывают плохие дороги?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Готовим мясную запеканку
Рецепты
Готовим мясную запеканку
Законы счастливых отношений
романтично
Законы счастливых отношений
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Кого засыплет обломками Украины?
Производство
Мировой легпром — бокс в разных весовых категориях
Власть
День победы США: России нужен реванш?
Читательский топ
Минск пытается дружить против Москвы
В Краснодаре школьник умер во время урока
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Ученые рассказали, можно ли увидеть "жизнь после смерти"
Биологи нашли подтверждения жизни после смерти
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы

В течение многих лет Белоруссия успешно балансировала между Россией и Западом. Минск активно участвует в интеграционных процессах на пространстве бывшего СССР. Однако сейчас в республике усиливаются прозападные тенденции. Удастся ли поссорить Минск и Москву? Об этом в эфире Pravda.Ru рассказал эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец.

Минск пытается дружить против Москвы
В Краснодаре школьник умер во время урока
Происшествия
В Краснодаре школьник умер во время урока
Происшествия
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Наука и техника
Ученые рассказали, можно ли увидеть "жизнь после смерти"
Советское наследие
Идея СССР: Хранить и помнить

Когда-то, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? 25 лет назад нам сказали: будете жить в другой стране.

Идея СССР: Хранить и помнить
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Российское кино
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Мир
"Ударить и добить": Что США готовят России
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Воспитание
Месть 90-х: России грозит депопуляция

Эксперты бьют тревогу: России грозит депопуляция в связи с тем, что в возраст деторождения вступило поколение 1990-х годов. Тогда был чудовищный спад рождаемости. Сейчас он грозит повториться на новом витке. Что нужно, чтобы переломить ситуацию? На вопросы Pravda.Ru ответил научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов.

Месть 90-х: России грозит депопуляция
Дед заставил назвать брата маленького Путина именем Шойгу
Общество
Дед заставил назвать брата маленького Путина именем Шойгу
Украина
Очевидец из Донецка: Мы гибнем, а ОБСЕ только фиксирует
Спорт
Российская сборная взяла первое место в общекомандном зачете на ЧЕ в Польше
Саид Гафуров Войну в Сирии можно закончить в один день Саид Гафуров Любовь Степушова Апокалипсис всегда: Трамп заставил Киев психовать Любовь Степушова Фархат Измайлов От коммерческого дрона до бомбардировщика один шаг Фархат Измайлов
Комментарии
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Dmitry Goryachev Апокалипсис всегда: Трамп заставил Киев психовать
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Кого засыплет обломками Украины?
анатолий карась Ополченец: Цель Украины понятна - Дебальцево
Gleb Zhiglov ﻿Авиация Украины "рванула" в Крым. Результаты
Gleb Zhiglov Как превратить возраст в своего союзника
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Ополченец: Цель Украины понятна - Дебальцево
Google_113042661472508661168 Почему не стоит торопиться с отменой санкций: Взгляд из России
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Валерія Губій Ветаран "АТО" избил блогера за ненависть к русскому языку
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?