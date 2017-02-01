Названы достоинства и проблемы системы "Платон"

Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что благодаря система "Платон" собрано порядка 20 миллиардов рублей. Эти средства направляются на реализацию проектов государственно-частного партнерства.
"Я рассчитываю, что уже в рамках текущего года мы вернемся к тем параметрам тарифа, который будет обеспечивать не только наполнение дорожных фондов субъектов РФ за счет поддержки и через субсидирование из федерального дорожного фонда, но и самое главное — создаст условия для сбалансированного движения грузопотока по транспортным артериям нашей страны, которыми являются не только федеральные трассы, но и внутренние водные пути, железные дороги, ориентируя перевозчиков, особенно в летний период времени, перемещать основной грузопоток на другие наши транспортные артерии", — сказал глава Минтранса, отвечая на вопросы в рамках проекта "Час с министром", который проводит Общественная палата РФ.
Максим Соколов отметил, что при помощи системы "Платон" собрано уже порядка 20 миллиардов рублей. Эти деньги идут в государственную казну, в том числе, на дороги в регионах и муниципалитетах.
Соколов добавил, что в ведомстве хотят направлять средства, собранные системой "Платон", на реализацию проектов государственно-частного партнерства. Однако, по его словам, с нынешним тарифом на поддержку таких проектов средств не хватает.
Отметим, что расход средств по "Платону" в регионах возьмут под особый контроль общественники — ОНФ и Общественная палата. Об этом заявил сегодня секретарь ОП РФ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.
"Очень много говорилось о "Платоне" и поступающих средствах в дорожные фонды. Мы берем это с активистами ОНФ на контроль, те регионы, куда поступают средства (по "Платону"), будем контролировать целевое использование, чтобы они шли на ремонт дорог, мостов", — сказал Бречалов.
Напомним, ранее министр транспорта объяснил смысл "Платона". Он отметил, что на строительство и модернизацию дорожной сети России тратятся бюджетные средства, а зарабатывают на них коммерческие структуры.
Коммерческий грузовик более 12 тонн наносит ущерб равный проезду 20-30 тысяч легковых автомобилей. "Платон" призван создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта.
Через "Платон" взимается плата с транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн в счет возмещения вреда федеральным автодорогам общего пользования. Система была введена в действие с 15 ноября 2015 года и распространяется на 50 774 км федеральных автомобильных дорог.
Отметим, что российское правительство продлило действие льготного тарифа, который с 1 февраля по-прежнему составляет 1,53 рублей за километр.
Планы по переходу на тариф 3,06 руб/км по-прежнему в силе. Однако к ним в правительстве планирует вернуться позднее. Причем, если будет осуществлен переход на этот тариф, это будет одномоментное решение, поскольку в таком случае тем же перевозчикам будет проще планировать бюджеты.
В кабинете министров при этом ранее подчеркивали, что речь идет о не о двукратном повышении тарифов, а об отмене льготного периода, который действует в настоящее время. И который был введен, дабы в целях адаптации предпринимателей к новым правилам перевозок грузов.
К слову сказать, участники рынка обращали внимание, что перед отменой льготного периода следует усилить контроль за нарушителями, дабы все заинтересованные стороны в равной степени соблюдали правила игры.
Предполагается, что эти функции будут переданы Ространснадзору - в ближайшее время планируется принять соответствующие изменения в законодательстве.
При этом за прошлый год ГИБДД вынесено более 12000 штрафов, а Ространснадзор привлек к ответственности еще 15 000 нарушителей.
Отметим также, что первые средства, собранные при помощи "Платона", была переданы правительством в 2016 году на ремонт более тысячи километров дорог в 40 городах и регионах. За счет будущих сборов обеспечено софинансирование строительства и реконструкции 31 моста в 19 регионах.
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