Джоли рыдает впервые после развода с Питтом. ВИДЕО

Видео показал телеканал BBC. Во время интервью в Камбодже Анджелина Джоли заплакала. Звезду попросили рассказать о разводе с Питтом.

Фото: REX

"Я не хочу много говорить об этом. Это было непростое время, но мы навсегда останемся семьей. Сейчас всю себя отдаю нашим детям. Моя задача — найти правильный путь", — отметила звезда.

Напомним, как сообщала "Правда.Ру", о своем намерении развестись звездная пара заявила в начале осени прошлого года. Причиной для развода, как пишет пресса, стал роман Брэда Питта с актрисой Марион Котийяр. Причем в свое время Джоли стала причиной разрыва Питта с предыдущей женой Дженнифер Энистон.

Спустя некоторое время СМИ сообщили о том, что Брэд Питт находится под следствием за жестокое обращение с детьми.

Анджелина Джоли и Брэд Питт вступили в брак 23 августа 2014 года. Пара вместе с 2005 года, за это время в семье появились шестеро детей, трое из которых являются приемными.

Отметим, что в Камбоджу Анджелина Джоли вместе с шестерыми детьми прибыла на премьеру фильма "Сначала они убили моего отца". Снять кино Джоли уговорил сын Мэддокс.

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