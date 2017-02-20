Лишь 1% людей хотят знать свое будущее

Ученые Института развития человека имени Макса Планка заявили, что только 1% людей хотели бы узнать, что с ними случится — даже в том случае, если это будет самым страшным пророчеством.

Фото: REX

Около 90% опрошенных не хотят заранее знать о печальных происшествиях. От 40 до 70% даже не желают быть в курсе о приятных событиях в будущем. Что интересно, 63% были бы не против выяснить пол будущего ребенка. Но здесь и экстрасенсом быть не надо — технологии дошли до того, что уже на ранних сроках мамам могут рассказать, кого ожидать — дочь, сына, двойню, тройню…

В исследовании приняли участие около двух тысяч человек из Германии и Испании. Каждый ответил на 10 вопросов — в частности, от чего умрут их родственники, разведутся ли они со своими супругами и так далее.

Несколько лет назад группа исследователей из Университета Саутгемптона в Великобритании провела широкий эксперимент, направленный на поиск научного доказательства того, что сознание функционирует и после смерти. В эксперименте ученых приняли участие более 2000 человек, у которых фиксировалась кратковременная остановка сердца, из Великобритании, США и Австрии. Среди них 40% людей, которых удалось вернуть к жизни, заявили, что их сознание на момент клинической смерти функционировало. "Правда.Ру" сообщала, что ученые отметили, что и у тех пострадавших, кому не смогли помочь медики, в течение нескольких минут после смерти сознание продолжало функционировать.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!