На Apple подали в суд с требованием приостановить продажи iPhone

Против Apple в США подали коллективный иск. Авторы требуют добавить во все смартфоны компании функцию принудительного ограничения обмена текстовыми сообщениями за рулём. На документ обратило внимание издание AppleInsider.

В иске говорится, что такая технология у Apple есть с 2008 года. Однако технология так и не была внедрена в iPhone "в связи с боязнью потерять часть рынка". Таким образом, Apple ставит прибыль выше безопасности потребителей, отмечают авторы коллективного иска, поданного в высший окружной суд Лос-Анджелеса.

Одним из главных инициаторов судебного процесса стал житель Калифорнии Хулио Сеха. Какое-то время назад он пострадал в ДТП, случившемся по вине отвлёкшейся на iPhone женщины.

Согласно приведённой истцами статистике, в одном только штате Калифорния смартфоны от Apple ежегодно приводят к 52 тыс. ДТП, в которых в среднем гибнет 312 человек, передает "Лайф".

Ранее Европу предупредили, что в магазинах могут появиться пистолеты, внешне очень похожие на iPhone. Двуствольный пистолет калибром 9 миллиметров производится американской компанией Ideal Conceal, его стоимость составляет почти 400 долларов. В компании говорят, что их изобретение очень вписывается в сегодняшний день, так как "смартфоны сейчас повсюду".

При этом от обычного iPhone отличить пистолет очень сложно. СМИ сообщают, что внешне ничего не отличает его от мобильного телефона. О разработке "опасных гаджетов" уже предупредили полицейских, которым дали задание следить за появлением на рынке таких устройств.

Как ранее сообщала Правда.Ру, сегодня была названа причина, по которой взрывались смартфоны другой марки — Samsung. Речь идет о Galaxy Note 7. Как сообщает The Wall Street Journal ​(WSJ) со ссылкой на осведомленные источники, проведенное Samsung расследование продемонстрировало, что некоторые аккумуляторные батареи в смартфонах оказались слишком большими, а потому перегревались. В некоторых случаях был обнаружен производственный брак. Расследование проводили несколько компаний со стороны, которые выступали как независимые исследователи.

А недавно стало известно о случаях взрывов iPhone. В декабре iPhone 6S взорвался после подзарядки. Возможной причиной возгорания мог стать аккумулятор — недавно Apple признала наличие в одной из первых партий телефонов бракованных деталей.

До этого житель Китая рассказал, что его iPhone 7 взорвался в руках прямо перед лицом во время съемки видео. Осколок стекла поранил лицо и палец мужчины.

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