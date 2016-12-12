Монополии здесь не место: От мировых IT-гигантов требуют соблюдать правила

На российском рынке недопустима монополия мировых интернет-гигантов. Об этом говорят эксперты, которые комментируют иск "Лаборатории Касперского" к американской компании Microsoft.

В "Лаборатории Касперского" поясняют, что речь идет о ситуации, созданной Microsoft — речь об ограничении в выборе антивирусного программного обеспечения.

Помимо этого, в российской компании заявили, что Microsoft предоставляет разработчикам антивирусного программного обеспечения недостаточное время на то, чтобы обеспечить совместимость их решений перед официальным выпуском RTM-версий Windows 10.

Если перед выходом Vista в 2007-м году на то, чтобы протестировать совместимость и исправить ошибки, разработчикам давали 83 дня, а в 2010-м, когда появились Windows 7, — 92, то сейчас — меньше недели. В компании подчеркивают, что за эти несколько дней разработчики не успевают должным образом модифицировать свои программные решения.

В "Лаборатории Касперского" обратили внимание и особенности операционной системы Windows 10. Если пользователь переходит на него, а установленное защитное ПО несовместимо с этой ОС, то оно автоматически удаляется, и вместо него включается штатное средство защиты Windows Defender, заявляют в "Лаборатории Касперского".

"Когда мы видим, что крупные корпорации дома ведут себя одним образом, у них все чинно, чисто прибрано, а потом начинают поучать нас, россиян, как надо жить, какие мы грязные, как надо нос вытирать, это недопустимо. А сами что делают? Они — практики, которые судами запрещены. Они принесли на нашу территорию, но мы точно не банановая республика и можем хорошее от плохого отличить", — заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилевым".

ФАС намерена разобраться, нет ли в данном случае нечестной конкуренции. Причем это не единственный случай, связанный американскими компаниями в России. Напомним о многомиллионном штрафе корпорации Google. Стоит отметить, что речь в данном случае не только о России.

В В 2013 году Еврокомиссия оштрафовала Microsoft на 561 миллион долларов — тогда было подсчитано, что 15 миллионов человек не смогли установить другой браузер, кроме Internet Explorer. А это нарушение антимонопольного законодательства. А годом раньше над тем же Google навис штраф более чем в шесть миллиардов долларов — почти за то же, что и в России — навязывание своих программ.

"Мы не то чтобы мы защищаем российскую компанию, мы защищаем ситуацию на рынке, когда у потребителя должна быть возможность выбора, когда мировые интернет-гиганты не создают тотальной монополии по всем направлениям. Но так получилось, что российский рынок — одно из мест, где тотальной монополии еще противостоят свои игроки", — сказал советник президента РФ Игорь Щеголев.

Стоит заметить, что "Лаборатория Касперского" не собирается ограничиваться разбирательством только в России. Компания собирается также обратиться в соответствующие европейские структуры.

"Я бы сказал, что ситуация, в которой страны начинают защищать свои локальные рынки от глобальных игроков, постепенно набирает обороты. Это наблюдается и в Европе, в достаточно серьезных странах, например, в Германии", - сказал Pravda.Ru директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин.

Он напомнил и о ситуации, когда российский разработчик не получил прав на использование шрифтов из-за санкций. Эксперт назвал это примером недобросовестной конкуренции.

"Вообще меня откровенно удивляет эта претензия. Это попытка выраженной недобросовестной конкуренции в совершенно смешном предмете. Пытаться на нем строить свою конкурентную политику несерьезно. И, с другой стороны, я считаю, что российский ответ на это очень адекватный и разумный. То есть создание альтернативных шрифтов, которые, с точки зрения (юридических) прав для нас беспроблемные. У нас реально есть компании, которые хорошо это делают. Так что, думаю, что в целом все правильно сложилось. Но я очень сильно удивлен попытке конкурировать на шрифтах, которые общеместны", - отметил Дмитрий Завалишин.