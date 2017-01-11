Исследователи из Калифорнии предлагают для повышения лечебного эффекта делить медикаменты на мужские и женские. Причем задумываться над этим следует, по мнению специалистов, уже на стадии разработки препаратов.
По мнению экспертов, это может значительно повысить лечебное действие и устранить побочные эффекты. В первую очередь, это касается обезболивающих, так как они затрагивают работу гормональной системы организма, отмечают исследователи.
Различное действие одних и тех же препаратов на мужчин и женщин уже подтверждено экспериментально. В случае гендерной специализации лекарств можно будет рассчитывать и на повышение их эффективности, так как это позволит учитывать особенности воздействия лекарственных средств на организм, уверены ученые, передает Царьград.
Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, по словам экспертов, между отечественными и иностранными лекарствами нет разницы.
"Вопрос в том, могут ли российские препараты выступать полноценной заменой какой-то иностранной продукции, для меня он, например, не стоит, потому что большинство серьезных российских производителей, они делают препараты по самым высоким международным стандартам, проходят успешно все необходимые проверки, в том числе приглашают инспекторов из каких-то зарубежных площадок, зарубежных регуляторных структур, и каких-то нареканий серьезных здесь не возникает. В общем-то, действительно, бытует такое мнение, в том числе во врачебной среде, что российские препараты уступают по качеству иностранным аналогам. На самом деле, это в корне не соответствует действительности", — рассказал директор по развитию компании RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.
Он добавил, что зачастую получается так, что и российский, и зарубежный препарат при разнице в цене в 3 раза делаются из сырья чуть ли не с одних и тех же заводов, просто один препарат произведен физически из этого вещества, скажем, где-нибудь в Германии, а другой произведен на территории России.
Тем временем Россия в 2017 году обеспечит себя жизненно важными лекарствами. Развитие фармацевтической и медицинской промышленности России приведет к увеличению доли российского производства к 2018 году до 90% от общего количества жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
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