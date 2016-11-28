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Источник Правда.Ру

Нового главу Минэкономразвития назначат в ближайшие дни

Политика

Имя нового главы Минэкономразвития станет известно в ближайшие дни. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Также он сообщил, что рассматриваются несколько кандидатов на этот пост. "Действительно, президент сказал, что это состоится в ближайшие дни, и мы ждем в ближайшие дни этого назначения", - заявил Дмитрий Песков.

Шорт-лист претендентов на пост главы министерства уже сформирован, подтвердил он, добавив, что кандидатов "не так много".

Песков также заверил, что задержание Алексея Улюкаева, курировавшего экономическое взаимодействие РФ и Японии, никоим образом не повлияет на темпы обсуждения в ходе предстоящего 15-16 декабря визита Владимира Путина в Японию. По его словам, вопросы экс-министра пока курирует вице-премьер Игорь Шувалов.

Как ранее писала Правда.Ру, на пост главы Минэкономразвития претендуют три человека. Шорт-лист кандидатов уже сформирован. Однако он может измениться в последний момент.

В числе претендентов на должность первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов, помощник президента Андрей Белоусов и замглавы Центробанка Ксения Юдаева.

Кстати, по некоторым данным, место главы министерства предлагали Алексею Кудрину, который сейчас руководит Центром стратегических разработок, но он отказался.

Министра должны назначить до 5 декабря. Именно до этой даты стоит сделка по приватизации "Роснефти". Источники СМИ отмечают, что ее вряд ли подпишет исполняющий обязанности главы Минэкономики.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали 14 ноября. По версии следствия, он получил 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила компании "Роснефть" осуществить сделку по приобретению половины государственного пакета акций "Башнефти". В СК рассказали, что министра задержали с поличным при получении денег. В его деле идеи речь о вымогательстве у представителей "Роснефти", сопряженном с угрозами.

Позже стало известно, что Улюкаев может стать не единственным фигурантом дела о получении крупной взятки. В ближайшее время в деле экс-главы Минэкономразвития могут появиться новые подозреваемые. По словам экспертов, такие схемы не делаются "в одного". Речь может идти еще о семи чиновниках.

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Темы коррупция Алексей Улюкаев Минэкономразвития
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