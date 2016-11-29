Интернет сократил словарь Даля на 20%

Почти каждое пятое слово из словаря Владимира Даля полностью вышло из употребления. К такому выводу пришли специалисты "Яндекса", которые провели исследование об использовании слов из этого словаря в поисковых запросах.

Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia EO

"Сто пятьдесят лет назад был впервые полностью опубликован словарь Даля. Он прославился как словарь именно живого, повседневного языка, на котором говорили в России в середине XIX века. Мы решили посмотреть, насколько сильно с тех пор изменился язык, и сравнили слова из словаря Даля с теми, которые используют люди в поисковых запросах", — говорится в исследовании.

Даль дает толкование примерно 200 тысяч слов, из них почти 20% за год ни разу не встретилась в поисковых запросах к Яндексу. "Ушедшие слова из словаря Даля можно считать полностью вышедшими из употребления: в течение года люди ничего не искали с помощью этих слов и даже не спрашивали про их значение", — подчеркивается в исследовании Яндекса. Среди слов, которые пользователи не искали целый год: "байщица", "винопивица", "зеленолапчатый", "затопище", "изнапастить", "нацыркулить", "недодаточный", "отчестить", "подсмехатель" и другие.

Слов, значение которых чаще всего пытаются выяснить завсегдатаи пользователи, оказалось немного — 8,5%. В это число попали такие слова, как "инсинуация", "демагогия", "утрировать" и "импонировать". Также аналитики выяснили, что в разных регионах России люди интересуются разными словами.

Так, в Московской области, среди прочих, чаще всего ищут слова "калайдать" (стучать), "сегоденный" (испечённый сегодня хлеб) и "перетруха" (переполох). В Камчатском крае больше всего люди хотят узнать, что такое "сокотать" (кричать по-сорочьи), а слово "хабуня" (озорник, наглец) пользуется особой популярностью в поиске у жителей Калининграда.

Для анализа использовались слова, которые есть и в словаре Даля, и в Национальном корпусе русского языка — электронном собрании текстов на русском, адаптированных для поиска, за XX век и начало XXI века. Количество слов, взятых из корпуса, составило 750 тысяч.

Оказалось, что в корпусе и в словаре совпадают 44% слов. При этом около 20% из них составляют омонимы — слова, которые пишутся и произносятся одинаково, но в "далевском" значении не существуют. Некоторые из них поражают "современностью": "порно" (у Даля это слово обозначает крепко, бойко, надёжно), "банить" (мыть водой, от слова "баня"), "прикол" (укреплённый у причала кол, к которому можно привязать лодку), "двач" (предмет, состоящий из двух частей). Любопытно, что с частью слов, собранных Далем, совпали распространённые опечатки, например "навинка" (проступок, вина).

Отмечается, что доля глаголов среди этих слов больше, чем в словаре в целом, а доля существительных — меньше. Таким образом, отмечают специалисты, глаголы из словаря Даля устаревают быстрее, чем существительные. Некоторые из них кажутся понятными и без толкования. Так, в словаре Даля фигурируют следующие слова: "отблинничать", "переребячествовать", "заволшебствовать".

Отметим, язык Даля — это крестьянский язык. Язык, на котором изъяснялся простой народ. Язык революционеров — язык городских улиц, язык гегемона. Им могли говорить горьковские босяки и обитатели ночлежек. Борец заправду Сатин, а не странник Лука.

Словарь Даля - это подлинная сокровищница русского языка. Конечно, как всякий словарь, он должен обновляться в соответствии с новыми требованиями. Не так давно словарь Даля издан в новой орфографии. Для родного языка словарь Даля все равно что для французов Larousse, Duden для немцев или Oxford для англичан. Словарь Даля не дает современной литературной нормы, однако он дает нам представление о богатстве и многообразии нашего языка и помогает правильно понимать произведения классической русской литературы. Появление новых словарей современного русского языка не отменяют словаря Даля, а лишь подчеркивают его непреходящее значение.

"Относиться к изменениям в русском языке следует так же, как к тому, что Земля вращается вокруг Солнца. Это абсолютно естественный процесс. Хорошо, что язык меняется, потому что не меняются только мертвые. Если русский язык меняется, значит, он живой, значит, это здорово. Вот если в языке ничего не меняется, тогда надо бить во все колокола.

Русский язык постоянно обогащается, у слов появляются какие-то новые значения, происходит изменение ударений и пр. Это длительный длительный процесс, но идущий постоянно. Например, часто употребляется слово "озвучить" в значении "сказать". То есть не в привычном нам значении "фильм озвучить", а "озвучить версию", например. Говорить об этом как об ошибке, наверно, было бы упрощением. Думаю, мы все-таки имеем дело с изменением значений, с постепенным появлением новых, которые еще не нашли отражения в словарях, но, может быть, со временем найдут.

Все это очень долгие процессы, и словари всегда с очень большим опозданием фиксируют изменения в правилах. Они должны поддерживать, пока есть возможность, прежнюю норму. Лишь когда уже никак не уйти от того, что это стало фактом языка, только тогда это вносят в словари", — рассказал ранее Pravda.Ru главный редактор сайта Грамота. Ру, кандидат филологических наук Владимир Пахомов.