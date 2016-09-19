Сообщение НАСА об изменении положения "знаков зодиака" вызвало панику в женских журналах

Сообщение на образовательном портале НАСА SpacePlace вызвало бурную реакцию в женских журналах. Читательниц возмутило то, что положение созвездий относительно эклиптики Солнца постоянно меняется из-за прецессии.

"НАСА впервые за 2000 лет обновило астрологические знаки! У 86% из нас изменился знак гороскопа!", — цитирует возмущенную читательницу GT. Можно представить, какой стресс новость вызвала у тех, кто верит в астрологию. Если знак гороскопа изменился, этим людям придётся пересмотреть всю свою жизнь.

Ученые НАСА сообщили, что астрономия и астрология — это совершенно разные вещи. Астрология никоим образом не является наукой, и еще никто не доказал, что с помощью астрологии можно предсказывать будущее или давать характеристику человеку только на основании его даты рождения.

НАСА дает краткую справку, что такое зодиак и зодиакальные созвездия.

Зодиак (с греческого, "круг из животных") — это пояс около эклиптики, по которой происходит видимое годичное движение Солнца, а также последовательность участков, на которые делится этот пояс. В то время как Солнце движется почти строго по эклиптике, а разные созвездия периодически смещаются севернее или южнее эклиптики. Эклиптика проходит через 13 созвездий: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы и Змееносец, но последнее решили игнорировать для удобства.

Когда Земля, Солнце и созвездие находятся примерно на одной воображаемой линии, астрологи считают, что в это время "Солнце находится в определенном созвездии".

В древние времена астрономы не полностью понимали, как двигаются Земля, Солнце и звёзды. Они не понимали масштабов Вселенной, но всё равно не оставляли попыток найти какую-то закономерность. Люди вообразили, что созвездия могут быть важными символами, рассказывать истории об их богах и служить иллюстрацией мифов, древних историй и сказаний. Отголоски тех древних языческих религий и мифов мы наблюдаем сейчас в виде гороскопов в женских журналах.

Впервые понятие зодиака и зодиакальных созвездий ввели в Вавилоне примерно 3000 лет назад. Поскольку в Вавилоне использовался календарь из 12 месяцев, основанный на фазах Луны, то очень удобно было поделить зодиак на 12 равных частей, которые соответствуют месяцам.

Но даже после этого некоторые из выбранной дюжины не совсем хорошо вписывались в отведённую 1/12 часть года и выходили за рамки своего сегмента. Например, Солнце проходит на фоне созвездия Девы в течение 45 дней, на фоне Скорпиона — 7 дней, на фоне Змееносца — 18 дней. Всё это упростили, а Змееносца выбросили вообще.

По происшествии 3000 лет картина ещё немного изменилась. Дело в том, что при вращении Земли наблюдается прецессия земной оси с периодом 25800 лет. Она происходит под влиянием гравитации Луны, Солнца и неоднородности плотности распределения масс внутри Земли. Поэтому актуальная картина зодиака отличается от той, которую рассчитали 3000 лет назад.

Женские журналы опубликовали реальную таблицу знаков гороскопа, с поправками на прецессию, по состоянию на 2016 года. Например, родившиеся 4 августа считали себя Львами, но с уточнёнными датами гороскопа стали Раками. А те, кто родился в начале декабря стали Змееносцами.

Козерог: 20 января — 16 февраля

Водолей: 16 февраля — 11 марта

Рыбы: 11 марта — 18 апреля

Овен: 18 апреля — 13 мая

Телец: 13 мая — 21 июня

Близнецы: 21 июня — 20 июля

Рак: 20 июля — 10 августа

Лев: 10 августа — 16 сентября

Дева: 16 сентября — 30 октября

Весы: 30 октября — 23 ноября

Скорпион: 23 ноября — 29 ноября

Змееносец: 29 ноября — 17 декабря

Стрелец: 17 декабря — 20 января

Ученые НАСА, отмечают, что от поправок на прецессию точность гороскопов не изменится. Как она была нулевой, такой и останется. Однако, люди не перестанут искать магические советы для своей жизни.

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