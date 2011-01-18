Изменились ли наши гороскопы?

Недавно в Cети появились утверждения американского астронома Парка Канкла о том, что традиционные зодиакальные гороскопы содержат ошибку, связанную с постепенным смещением земной оси вследствие крупных катаклизмов. В результате у многих из нас сменился астрологический знак. Кроме того, знаков Зодиака на самом деле не 12, а 13… Так ли это?

Фото: AP

Прежде всего, не совсем понятно, что имеет в виду г-н Канкл, говоря о "смещении земной оси вследствие крупных катаклизмов". Расчеты ученых показывают, что наша планета — чрезвычайно инертная система и умеет достаточно активно сопротивляться внешним воздействиям. Исходя из этих расчетов, получается, что, для того чтобы "сдвинуть" земную ось хотя бы на 20 градусов (а это минимальное смещение, которое будет хоть как-то заметно всем жителям планеты), об нее должно удариться небесное тело, летящее со скоростью 100 километров в секунду и имеющее диаметр около 1000 километров (как астероид Церера). Однако подобных событий на нашей планете не происходило уже 4 миллиарда лет (хотя раньше этого срока такое могло быть, о чем "Правда.Ру" уже писала в статье "Золото попало на Землю с неба").

Если же речь идет лишь о естественном смещении земной оси, то это происходит регулярно, однако большого влияния ни на планету, ни на знаки зодиака, судя по всему, не оказывает. Происходит это потому, что наша планета, как известно, представляет собой не идеальную сферу: земной шар чуть сплюснут с полюсов. Кроме того, распределение массы по планете неоднородно, хотя бы потому, что часть ее поверхности составляют океаны, а часть — материки.

Как вы помните, в Северном полушарии суши заметно больше, чем в Южном, а в Западном — меньше, чем в Восточном. В итоге собственная ось Земли представляет собой некий воображаемый стержень, на котором "сбалансирован" этот неоднородный шар планеты, а настоящая ось вращения колеблется вокруг него.

Данные колебания происходят из-за любого перераспределения массы, такого как таяние ледников, поглощение вещества океаническими желобами, землетрясениями, извержением вулканов и т. п. Однако они весьма незначительны — показано, что географическая ось Земли отклоняется от оси ее вращения со скоростью около 10 сантиметров в год, то есть примерно на один градус в один миллион лет. Так что при жизни человечества никаких крупных смещений земной оси не было и быть не может.

Читайте также: Откуда берутся цунами

Фото: AP

Теперь о зодиаке. Известно, что эта система расчетов в астрологии возникла примерно две тысячи лет назад. Астрологи разделили большой круг небесной сферы — эклиптику — на 12 равных частей по 12 градусов в каждой. Таким образом, каждая дуга оказалась под знаком одного из зодиакальных созвездий, вращающихся вокруг Солнца. Так родились знаки зодиака.

Действительно, некоторые астрологи полагают, что система расчетов по знакам зодиака является непостоянной. Дело в том, что отсчет начинается с точки весеннего равноденствия, которая непрерывно перемещается навстречу годичному движению Солнца (это явление называется прецессией). За 72 года она смещается приблизительно на один градус. Следовательно, за две тысячи лет точка равноденствия должна была сдвинуться почти на 30 градусов, что соответствует величине дуги одного знака зодиака.

Выходит, зодиакальные знаки и впрямь смещаются? Однако не стоит делать поспешные выводы.

Ректор Московской академии астрологии Михаил Левин комментирует:

"Древние астрономы не проводили точных границ созвездий, в то время как границы знаков были определены очень точно еще до нашей эры… И вы сами можете убедиться, посмотрев характеристики знаков, что они соответствуют годичному циклу природы: активные весенние знаки, полные огня летние, переменчивые осенние, сдержанные зимние…

Для астролога, изучающего человеческую жизнь, важно, что Овен начинается с точки весеннего равноденствия, а не то, какие звезды расположены поблизости. Поэтому смещение точки весеннего равноденствия на характеристики знаков не влияет".

Согласна с коллегой и известный израильский астролог Наталия Барская, консультант телеканала "Израиль Плюс".

"Зодиак — это такая же система координат, как и циферблат часов, — говорит она. — В круге, в том числе зодиакальном, 360 градусов. У каждого градуса в астрологии есть собственная характеристика. Также есть в зодиаке группы знаков, имеющих некий пакет похожих характеристик. Этих групп двенадцать.

И дело не в том, что мы именуем себя Стрельцами или Козерогами, потому что Солнце в момент нашего рождения оказалось в одноименном созвездии. Не путайте, пожалуйста, созвездия со знаками зодиака! Мы Стрельцы, Козероги или Водолеи лишь потому, что во время прохождения Солнца через соответствующие этим знакам градусы зодиака рождались люди с психологическими характеристиками, соответствующими мифологическим образам, которые в древности приписывались тому или иному созвездию".

А как же тринадцатый знак Зодиака — Змееносец? О нем упоминают довольно часто. Так, китайский астролог доктор Ли считает: "Этот знак захватывает последние пять дней знака Скорпиона и начальные пять дней Стрельца, то есть с 17 по 26 ноября".

Фото: AP

По мнению Ли, под знаком Змееносцарождаются, как правило, незаурядные люди: "Среди Змееносцев очень много спортсменов, актеров, музыкантов и видных политических и военных деятелей. Например, Вольтер, Михаил Ломоносов, Александр Суворов, Индира Ганди, Аугусто Пиночет". Также, если придерживаться этой теории, под знаком Змееносца родились Майя Плисецкая, Нонна Мордюкова, Эльдар Рязанов, Юлия Тимошенко и еще ряд выдающихся личностей нашей эпохи.

Несколько иного мнения придерживается Наталия Барская: "Люди с акцентированным Змееносцем считаются особенными, с точки зрения и древних, и современных астрологов. При этом Змееносец, безусловно, существует, но не в виде отдельного знака, а в виде разбросанных по зодиакальному кругу градусов. Например, если человек родился под покровительством Стрельца, но с акцентированным Змееносцем, астролог скажет, что этот человек — Стрелец с отдельными чертами характера, присущими невидимому на зодиаке тринадцатому знаку".

Читайте также: В год Кролика смейтесь до коликов

Знак Змееносца был известен еще астрологам Древнего Вавилона, и к смещению земных полюсов он никакого отношения не имеет, уверена Наталия Барская.

"Как сегодня, так и в древности люди знали, что существуют колебания и смещения земной оси, — рассказывает она. — Гороскоп, повторяю, — это не проекция созвездий на зодиакальный круг, а созданная человеком система координат. Это своего рода часы или календарь".

Читайте самое интересное в рубрике "Наука и техника