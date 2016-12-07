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Патриарх: Христиане не должны идти на поводу у общественных вкусов

Религия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на 80-летии Русского воскресенского прихода в Цюрихе призвал сотни собравшихся в храме соотечественников и швейцарцев, а также всех христиан не прогибаться под мейнстрим общественных вкусов.

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Фото: REX

"Современное общество склонно видеть в Церкви некую систему, которая обслуживает его потребности и даже его вкусы. И если вкусы современного общества входят в противоречие с христианскими аутентичными убеждениями, тогда и возникает тема свидетельства о Божьей правде. Мы знаем, как иногда христианские общины прогибаются перед этими вкусами как бы принимают готовность учитывать эти вкусы и тем самым отходят от Божьей истины. Мы призваны с вами свидетельствовать Божью правду и не прогибаться перед этими вкусами", — сказал патриарх.

Глава Русской православной церкви отметил, что христиане никогда не были революционерами и не конфликтовали с обществом, однако они должны хранить Божью правду, даже когда вкусы общества идут в обратную сторону. Речь может идти и о масс-медиа, и о соцсетях, и собственных семьях.

Кстати, до этого Патриарх отмечал, что верующие должны полемизировать в соцсетях с критиками Церкви. Если бы он сам сидел в соцсетях, то отвечал бы в комментариях на нападки на Церковь, потому что верующие не должны игнорировать полемику с такими людьми. Об этом он сообщил 25 октября в Москве на встрече с участниками международного фестиваля "Вера и слово".

Ранее Патриарх посещал Францию. Он помолился об исцелении ран "на теле русской эмиграции", об окончательном преодолении разделений русского народа, порожденных революцией и Гражданской войной XX века."Сегодня наши молитвы — о том, чтобы жизнь нашего народа становилась лучше духовно и материально, чтобы окончательно были излечены все раны разделений XX века, в том числе и раны, которые еще каким-то образом присутствуют на теле русской эмиграции", — сказал патриарх Кирилл, посещая русский участок кладбища Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем.

По его словам, "по милости Божией сегодня Россия возрождается". "Люди сознают себя единым народом и строят новую Россию не на пустом месте и не на развалинах, а на богатейшей тысячелетней традиции. И в центре этой традиции — духовная жизнь нашего народа, вера православная", — подчеркнул патриарх Кирилл.

Напомним, минобрнауки предлагает ввести в российских школах курс православной культуры. Это хотят сделать в качестве факультатива. Мнения о том, должна ли "Православная культура" стать школьной дисциплиной с первого по 11-й класс, разделились. Несмотря на то, что такое решение никто не собирается принимать, сама идея всколыхнула общество. Зашевелились бесы, и началась говорильня. Подробнее читайте в материале Правды. Ру: Православная культура не нужна только бесам.

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Темы РПЦ Патриарх Кирилл
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