Что спасет от кори и ее последствий

В Екатеринбурге объявлено ЧП в связи с корью. C 30 ноября, по требованию регионального Роспотребнадзора, не привитых против кори учителей и учащихся школ Свердловской области не будут допускать к занятиями.

Фото: Fotodom.ru/DP

Прививки — зло или спасение? Чем чревата корь, почему надо прививаться? Об этом Pravda.Ru рассказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

— Почему дело дошло до чрезвычайного положения? Это недоработка властей в области профилактики заболевания или это беспечность людей?

— Думаю, что здесь и то, и другое, и третье. Действия властей по объяснению важности иммунизации при легкомысленном отношении людей к своему здоровью, оказались недостаточны. Причиной также стала нерегулируемая активность всевозможных организаций, пропагандирующих отказ от вакцинации. Плюс, естественно, сыграло свою роль некоторое снижение работы медицинских работников по информированию населения и профилактической работе. То есть здесь целый комплекс проблем.

Ко всему этому также можно добавить повышение вирулентности возбудителей. Здесь тоже нужно понимать, что инфекционная опасность возрастает потому, что происходит мутация возбудителей, а организм слишком сенсибилизированный, чувствительный, из-за бесконечного употребления антибиотиков и других биологически активных веществ, которые сильно меняют возможности иммунитета.

— Если возбудители мутируют, помогут ли сделанные прививки?

— Конечно, иммунитет настраивается быстрее, просто существуют вещи, которые сильно меняет возбудитель. Но если его опознает иммунная система, то она все равно справится с ним быстрее, чем если это новый для нее фактор.

— Какие меры надо предпринять, чтобы болезнь не пошла в другие регионы?

— Необходимы стандартные профилактические меры: локализовать эпидемические очаги, безусловно, заниматься все-таки в детских коллективах прививочной кампанией и соблюдать меры гигиены.

Об опасностях кори и мерах предотвращения эпидемии Pravda.Ru также узнала у председателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктора медицинских наук, профессора Дмитрия Морозова.

— Чем опасна корь? Спасет ли прививка? Какие меры можно предпринять, чтобы не допустить распространения заболевания?

— Мы, как детские доктора, всегда прививаемся. Если когда-то контактируем с корью, у нас у всех берут уровень крови на противокорьевые антитела. Например, я сам корью не болел, не прививался, но уровень антител у меня высокий. Значит, я когда-то переболел. Прививаться, конечно, нужно.

Вся проблема так называемых детских инфекций, таких как ветряная оспа, корь, краснуха, — большая угроза для взрослых. Если они не привиты, если в детстве не переболели, они очень тяжело переносят болезнь. Поэтому, конечно, должна быть иммунная прослойка.

Если вдруг возникает эпидемия (в Екатеринбурге за 13 лет массово корью заболели мужчины 27-32 лет), это говорит как раз о том, что они не привиты. Конечно же, есть такие тяжелые осложнения, как пневмония посткорьевая. Как любой вирус, как грипп, как ветряная оспа, все поствирусные состояния связаны с иммунодефицитом. Поэтому все гнойные осложнения, отиты, менингиты, пневмонии - вот что грозит людям.

В такой ситуации Роспотребнадзор должен следить за этим. И министерство действительно правильно поступает: они занимаются вакцинацией в очаге инфекции. Это то, что позволяет прервать эпидемическое распространение.

— Когда речь идет о гриппе, говорят, что если эпидемия началась, уже поздно делать прививку. А от кори не поздно делать прививку?

— Это и есть как раз то, о чем я говорил: новая технология последнего десятилетия. По некоторым инфекциям есть так называемые прививки в очаге. Корь - это не грипп. И здесь как раз проводится вакцинация в очаге.

— То есть есть возможность предупредить заболевание?

— Да, конечно.

— Напомните, пожалуйста, нашим читателям, каковы основные симптомы кори?

— Высокая температура, сыпь. Если сейчас противоэпидемическая настороженность, то все доктора и люди уже все это прекрасно знают. У кори разные фазы, разная клиника.

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