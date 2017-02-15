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Источник Правда.Ру

"...Чтобы руку поднял Сталин, посылая нам привет!"

Экспертное мнение

Шокирующую для каждого "свободомыслящего" человека новость распространили отечественные средства массовой информации. В России растет число людей, которые хорошо относятся к генсеку ЦК ВКП(б) Иосифу Сталину.

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По данным социологов Левада-центра, тройку любимых лидеров наших соотечественников возглавляет президент России Владимир Путин. О симпатии главе государства заявили 83 процента участников опроса, который был проведен 20-23 января этого года.

О положительной оценке Леонида Брежнева сообщили 47 процентов участников опроса. В апреле 2006 года о симпатиях генсеку ЦК КПСС заявляли 39 процентов участников аналогичного опроса.

О восхищении, уважении, симпатии к Иосифу Сталину сказали 46 процентов респондентов. По данным Левада-центра, это максимальный показатель за 16 лет.

Тройка нелюбимых лидеров едва ли станет сюрпризом: это Михаил Горбачев, Борис Ельцин и Никита Хрущев.

О положительном отношении к первому и последнему президенту СССР заявили 15 процентов участников опроса. Отрицательном — 46 процентов.

Количество симпатизирующих Борису Ельцину возросло с 12 процентов в 2006 году до 17 процентов в нынешнем. Негативно отозвались о первом президенте России 48 процентов участников опроса (в прошлом году — 57 процентов).

Никита Хрущев вызывает положительные эмоции у 28 процентов опрошенных (столько же было и в 2006-м). Недовольны им 17 процентов респондентов (на два процента больше, чем 11 лет назад).

"Если бы людей просто попросили назвать самого-самого, не предлагая списка исторических лидеров, уверен: назвали бы одного Сталина. Потому что он, во-первых, навел порядок в стране, и не было ни коррупции, ни воровства на чиновничьем уровне. Во-вторых, он организовал и провел индустриализацию страны, когда у нас все было свое, а не купленное на неизвестно какие деньги за рубежом и перепроданное в три-четыре раза дороже у нас", — прокомментировал результаты опроса главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков.

Негативное отношение к Горбачеву и Ельцину историка не удивляет. "Люди помнят, что мы были до Горбачева одной из двух сверхдержав мира. И это уже все знают и понимают", — сказал Юрий Жуков "Правде.Ру".

По мнению историка Александра Дюкова, результаты опроса являются общественным запросом на борьбу с коррупцией, на применение жестких мер для защиты страны.

"С другой стороны, конечно, это не самый лучший сигнал; это говорит о том, что нам необходимо задуматься о причинах, по которым актуализируется фигура Сталина. Актуализируется, поскольку здесь и сейчас у нас не решаются проблемы, которые, как люди думают, решал Сталин", — сказал он "Правде.Ру".

"То, что в топ-3 кроме Сталина еще Путин и Брежнев — это еще два запроса: на безопасность, эффективное и жесткое государство, и запрос на стабильность. Со стабильностью ассоциируется Брежнев, со стабильностью, я думаю, ассоциируется и Путин — а Сталин, конечно, вырывается из этого ряда", — считает Дюков.

"Восприятие исторических персонажей зависит не от самих исторических персонажей, а от поколения, которое их воспринимает, от людей — насколько они далеко находятся и насколько образ мифологизирован. Не секрет, что когда мы говорим о Сталине, мы говорим не о реальной исторической персоне по большей части, а о его образах, которые у каждого разные", — отметил историк.

"Низкие показатели популярности Ельцина и Горбачева неудивительны. Эти лидеры ассоциируются с травмой, которую наше общество пережило по историческим временам совершенно недавно, каких-то 20-25 лет назад. Поскольку распад СССР повлек за собой тяжелые времена, разумеется, это формирует негативное восприятие этих личностей", — сказал эксперт.

"Если бы существовали социологические опросы в сталинское время, я не думаю, что лет через пять-шесть после коллективизации большое количество людей радовалось бы товарищу Сталину. Возможно, лет через восемьдесят, когда Ельцин и Горбачев станут так же далеки для наших потомков, как далек для нас сейчас Сталин, может быть, отношение к ним и изменится, их будут воспринимать совсем по-другому. Но это будет уже восприятие других поколений, не нашего", — заключил Александр Дюков.

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