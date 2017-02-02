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Источник Правда.Ру

Взгляд из Венгрии: Путин и Орбан могут объединить влияние

Экспертное мнение

В Будапеште прошла совместная пресс-конференция президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогам двусторонних переговоров.

Путин, Орбан
Фото: AP

Встреча с Орбаном стала первым зарубежным визитом Путина в наступившем году, за её ходом с особым вниманием следят и в других государствах Европы. Визит в Будапешт российского лидера кратки — всего на один день. И главных вопросов только два, один из которых — достройка действующей атомной электростанции "Пакш" на Дунае. но резонанс по итогам встречи может оказаться громким — на всю Европу.

Беседа Владимира Путина и Виктора Орбана продолжалась около двух часов. В ходе беседы главы государств обсудили вопросы сотрудничества между странами в условиях санкций, совместные проекты в области энергетики и инвестиций. Была затронута и тема украинского кризиса.

Что ожидали жители Венгрии от визита в страну российского лидера Pravda. Ru рассказал журналист, главный обозреватель и зав. внешнеполитической редакцией венгерской газеты "МадьрНемзет" Габор Штир.

— Каковы ожидания венгров от этой встречи?

— Уже четвертый год, и всегда в феврале, эта тема в центре внимания. Мы уже привыкли к тому, что Орбан и Путин встречаются.

Первое в списке ожиданий — это, конечно совместный венгерско-российский проект по расширению АЭС "Пакш", к которому все готовы, но осталось дождаться окончательного решения. Хотя последнее время венгерские власти заявляли, что не возьмут от России даже 30 миллиардов евро, да и вообще найдут вариант достройки дешевле.

Не меньше нас волнует и вопрос санкций, поскольку за последние три года товарооборот между Россией и Венгрией снизился почти вдвое, минимум на 40%. Значит, надо как-то оживить торговлю, хотя здесь не все от нас зависит. Тут важно, решит ли Трамп облегчить санкции.

Мир меняется, и есть шанс на то, что в этих вопросах будут изменения. Если Трамп облегчит или снимет ограничения, тогда ЕС тоже поднимет вопрос серьезно, и тогда может и Венгрия, и еще 5-6 стран — Италия, Франция, Австрия, Греция, Словакия — будут голосовать против санкций. До этого страны могут поднимать вопрос, давить на общественное мнение, но не станут накладывать вето. У нас отношения с ЕС не совсем хорошие, и власти не хотят эти проблемы еще углублять.

Но есть такой большой проект, как Пакш, под зонтиком этого проекта можно было очень много делать. И в сфере торговли, капиталовложений, но особенно в общественной сфере. Так что русско-венгерские отношения будут независимы от политических эксцессов. Все равно, кто будет в Венгрии премьером, в будущем у отношений есть стабильная основа. Для этого надо еще укрепить культурные связи, связи в образовании. Есть и проблемные вопросы. Но самое главное — это сам факт визита, символический смысл этого визита. Потому что это и для Орбана, и для Путина выгодно.

— В чем для них политическая выгода?

— Путин может показать, что Россия не изолирована, Евросоюз с Путиным разговаривает, принимает. И Орбан может показать, что, не смотря на давление со стороны Запада, он делает, что хочет. У Путина влияние на глобальном уровне, у Орбана большое влияние на европейской сцене, и не в политических элитных кругах, а на западное общество. Если эти политики будут говорить о том, куда идет мир, на это все будут смотреть, от Вашингтона до Берлина. Я так думаю, что главное в этом визите — международная тематика. Двусторонние отношения важны, но важнее, куда движется мир.

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