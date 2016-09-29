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Источник Правда.Ру

США будут поставлять истребители Кувейту и Катару

Экономика

Администрация США уведомила Конгресс о намерении поставить Катару, Кувейту и Бахрейну истребители на $8 млрд.

США поставят истребители Катару
источник Pravda.Ru

Как пишет Defence News, председатель профильного комитета Сената (верхней палаты) по иностранным отношениям республиканец Боб Коркер пояснил, что "мы дошли до того момента, когда уведомление поступило в Конгресс. Мы настаивали на этом в течение некоторого времени...полагаю, что эта продажа соответствует нашим национальным интересам". 

"Сопутствующий эффект заключается в том, что производственные линии остаются работоспособными на тот случай, если они понадобятся нам в будущем. Эти страны закупают технику, совместимую с нашей, что дает нам возможность реагировать на кризисы при их возникновении", - заметил сенатор.

Ранее сообщалось, что власти США одобрили сделку по продаже Катару и Кувейту партии истребителей производства корпорации Boeing на сумму около $7 млрд. Речь шла более чем о 60 истребителях F-15, F/A-18E/F Super Hornet и F-35. Вашингтон ранее был вынужден отложить исполнение контрактов на два года из-за возражений Израиля, который опасался, что авиатехника может попасть не в те руки и быть использована против него.

Кроме того, Белый дом уведомил Конгресс о планах поставить Бахрейну 17 F-16 производства Lockheed-Martin. Сумма сделки превышает $1 млрд, пишет ТАСС.

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Темы cша катар истребители
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