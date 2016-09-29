Администрация США уведомила Конгресс о намерении поставить Катару, Кувейту и Бахрейну истребители на $8 млрд.
Как пишет Defence News, председатель профильного комитета Сената (верхней палаты) по иностранным отношениям республиканец Боб Коркер пояснил, что "мы дошли до того момента, когда уведомление поступило в Конгресс. Мы настаивали на этом в течение некоторого времени...полагаю, что эта продажа соответствует нашим национальным интересам".
"Сопутствующий эффект заключается в том, что производственные линии остаются работоспособными на тот случай, если они понадобятся нам в будущем. Эти страны закупают технику, совместимую с нашей, что дает нам возможность реагировать на кризисы при их возникновении", - заметил сенатор.
Ранее сообщалось, что власти США одобрили сделку по продаже Катару и Кувейту партии истребителей производства корпорации Boeing на сумму около $7 млрд. Речь шла более чем о 60 истребителях F-15, F/A-18E/F Super Hornet и F-35. Вашингтон ранее был вынужден отложить исполнение контрактов на два года из-за возражений Израиля, который опасался, что авиатехника может попасть не в те руки и быть использована против него.
Кроме того, Белый дом уведомил Конгресс о планах поставить Бахрейну 17 F-16 производства Lockheed-Martin. Сумма сделки превышает $1 млрд, пишет ТАСС.
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