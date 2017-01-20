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Источник Правда.Ру

Порошенко закрывает фабрику Roshen в России

Экономика

 

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Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Отмечается, что полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.

В Roshen рассказали, что с 2013 года производство на фабрике сократилось в три раза. В компании это объясняют резким сокращением ассортимента после запрета Роспотребнадзора на экспорт украинской продукции Roshen в Россию, передает РИА Новости. В связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала.

Как сообщалось ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом РФ в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России.

Украинские СМИ в прошлом году сообщали, что президент не только не закроет фабрику в Липецке, но и построит две новых. Со ссылкой на блогеров они сообщили, что сейчас заканчивается строительство двух кондитерских фабрик — в Калужской и Челябинской областях, которые якобы будут принадлежать членам семьи Порошенко. Правда, никто эту информацию подтвердить так и не смог.

Как ранее писала Правда.Ру, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности, проведя расследование по данным "панамских документов" компании Mossack Fonseca, выяснил, что Порошенко, несмотря на многочисленные обещания передать активы своей кондитерской корпорации Roshen в траст, так до сих пор этого и не сделал. Вместо этого он создал офшорную компанию, чтобы реструктуризировать компанию.

Согласно данным расследования украинского агентства "Следствие.Инфо" и Центра по исследованию коррупцию коррупции и организованной преступности (OCCRP), он вывел в офшор с помощью своего одноклассника €4 млн.

Сообщается, что "объединяющая активы Roshen кипрская фирма CEE Confectionery Investments Limited, которой начал управлять Rothschild Trust, 25 марта выпустила 18 тысяч акций и продала их по €218 за каждую украинскому фонду Prime Assets Capital. Всего фонд, объединяющий активы президента Украины, в тот день купил акций на €3 926 160".

А ранее, в марте 2014 года, работа фабрики была приостановлена из-за следственных действий по уголовному делу о мошенничестве с возмещением НДС из бюджета на 180 млн рублей. В 2015 году по этому делу на имущество фабрики был наложен арест. ФНС считает, что фабрика недоплатила в бюджет около 90 млн рублей штрафных санкций.

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