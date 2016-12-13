Результаты запрета любых платежных систем туманны - мнение

Незаконными могут оказаться денежные переводы за границу через платежные системы WesternUnion, MoneyGram и др. Для этих целей можно будет пользоваться только системами Visa, MasterСard или российской "Мир". При этом подобные виды денежных переводов на Украину будут полностью запрещены.

По мнению многих экспертов, основной удар таким решением будет нанесен по гастарбайтерам, переводящим на родину деньги, заработанные в России Кстати, самые жесткие условия предлагается создать для денежных переводов на Украину, для которой ограничат в том числе использование иностранных платежных систем.

Такие нормы содержатся в законопроекте, внесенном в начале декабря в Госдуму депутатами от "Единой России" Петром Пимашковым и Владиславом Резником.

Прокомментировать законодательную инициативу депутатов Госдумы Pravda.Ru попросила руководителя отдела экономики Института стран СНГ, ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Азу Мигранян.

— Насколько правомерен запрет на перечисленные платежные системы?

— На самом деле, все перечисленные системы не являются платежно-расчетными системами, подчиняющимися российскому законодательству, и, соответственно, они сложно управляемы с этой точки зрения. Контроль над ними сохранить достаточно трудно.

Естественно, есть желание использовать на территории России только те системы, которые нам подконтрольны. Это даст больше эффекта с точки зрения отслеживания финансовых потоков, их размеров. И, конечно, это наверняка актуально именно для того, чтобы предотвратить финансирование разного рода криминальных, террористических и прочих видов противоправной деятельности, приближенных к экономическому мошенничеству. С этой точки зрения, да, конечно же, каким-то образом урегулировать все эти процессы не мешало бы. Но как это будет работать, трудно предугадать.

Есть еще один резон в соответствии с предпринятыми мерами по формированию национальной платежной системы. Конечно, желательно ее наполнение. Перевод любых денежных потоков в обращение систем, находящихся в национальной юрисдикции, служит этому в гораздо большей степени. И, соответственно, можно говорить, что мы имеем некоторые возможности увеличить контролируемость этих потоков.

Насколько это будет эффективно? Вряд ли мы получим стопроцентный эффект. Можно даже говорить о том, что любое ограничение переводов может привести к тому, что они уйдут в серые схемы, которые есть и сегодня, но в меньшей степени. Если начать действовать методом запрета, то мы, конечно, понимаем, что будут искать и, очевидно, найдут обходные пути, в том числе серые и, возможно, криминальные схемы вывода средств из России. Они достаточно развиты, и нужно будет достаточно жестко усиливать борьбу с этими способами перемещения денег.

— То есть это может дать толчок к развитию рынка теневых услуг?

Конечно. Тем более, что касается Украины. Если вы ограничиваете, то, скорее всего, здесь надо рассматривать не столько переводы денежных средств от мигрантов, сколько официальные переводы тех миллиардных прибылей, которые зарабатывают здесь имущество и активы украинских миллиардеров, миллионеров, начиная с Порошенко и заканчивая всеми олигархическими представителями этой страны.

Тут надо рассматривать не частные денежные переводы, а движение общего денежного потока, и тогда это может приостановить некоторые способы финансирования украинского истеблишмента. Но здесь вопрос не о переводах и не о платежных системах, здесь вопрос вообще в целом - о регулировании взаимоотношений по поводу возможностей функционирования активов иностранных агентов, в том числе украинских, на российской территории.

С этой точки зрения нам необходимо решить: либо отстаивать вопросы предпринимательских свобод без ограничения, либо отстаивать российские интересы в геополитической, военно-политической сфере.

Если имеется в виду второй случай, то тогда, конечно же, в мире существует достаточно широкая практика запретов функционирования предприятий, независимо от степени либеральности и рыночности отношений в данном обществе.

Тут нужно расставлять приоритеты. Как это будет делаться, пока не понятно. Что касается ограничений финансовых потоков и ограничения выбора платежных систем, то это, с одной стороны, конкурентная борьба, протекционистская политика для национальных систем, которые достаточно слабы. С другой стороны, это желание каким-то образом регулировать все объемы финансовых потоков. Но здесь, опять же, мы имеем неоднозначные результаты и перспективы тоже неоднозначные.

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