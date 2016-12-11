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Источник Правда.Ру

Навстречу санкциям: сделка по продаже 19,5% акций Роснефти "не попадает под запрет"

Экономика

Правовой оценкой сделки по продаже 19,5% акций "Роснефти" занимались крупнейшие международные юридические фирмы, сообщил журналистам источник в "Роснефти". Вывод: под санкции эта сделка не попадает — это существующие акции.

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Фото: AP

Источник РИА Новости добавил, что, по всей видимости, новые акционеры подготовились к сделке, глобальные инвесторы провели мощную работу перед ее осуществлением.

Профинансировали сделку итальянский Intesa Sanpaolo, предоставивший более половины кредитных средств в 7 миллиардов евро, и синдикат из четырех-пяти банков, указал источник.

Как ранее сообщала Правда.Ру, президент России назвал крупнейшей сделкой на мировом энергетическом рынке приватизацию 19,5% акций "Роснефти". Путин подчеркнул, что контрольный пакет акций российской нефтегазовой компании останется у государства.

Напомним, 7 декабря глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации 19,5% акций крупнейшей российской нефтяной компании за 10,5 миллиарда евро. Покупателями и стратегическими инвесторами стали консорциум компании Glencore и катарского суверенного фонда. В качестве возможных покупателей доли в "Роснефти" также рассматривались государственные энергетические компании Китая и Индии.

На следующий день после сделки Белый дом заявил, что министерство финансов США внимательно изучит данную сделку в контексте действующих санкций против России. Ведь "Роснефть" находится под санкциями ЕС и США.

По мнению обозревателей Bloomberg, на фоне данной сделки санкции ЕС выглядят "весьма потрепанно". Как пишет The Wall Street Journal, "сделка по приватизации акций "Роснефти" стала благом для президента России, чья страна находится под санкциями США и ЕС из-за ситуации на Украине".

Кстати, накануне СМИ сообщили о рекордных инвестициях в Россию. Коммерсант отмечает, что на привлекательность фондов, ориентированных на Россию, повлиял рост цен на нефть, успешная приватизация "Роснефти", а также "надежда на улучшение отношений" между Вашингтоном и Москвой после инаугурации Дональда Трампа.

Согласно данным BofA Merrill Lynch и Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за последнюю неделю вложения иностранных инвесторов в российскую экономику составили $261 миллионов. Баланс инвестиций снова стал положительным, в отличие от показателей в других странах БРИКС.

Западные СМИ начали замечать позитивные сдвиги в российской экономике. Россия оказалась привлекательной для зарубежных инвесторов. Оживились и отечественные, которые были готовы скупить весь выпуск российских евробондов. Санкции научились обходить, санкции больше не пугают, потому что в России есть привлекательные для бизнеса долгосрочные проекты, уверены эксперты.

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