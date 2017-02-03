Эксперт: Служебное рвение пристава — признак сделки по "отмыву" денег

В России набирает обороты новая схема отмывания доходов - причем... в полном соответствии с законом. В основе ее лежит взыскание зарубежной компанией фиктивных долгов с российского партнера. Готовятся соответствующие документы, иск подается в суд, тот выдает решение о перечислении средств и направляет исполнительный лист судебным приставам.

С помощью подобной схемы в одном только в 2016 году из России удалось вывести (заметим: совершенно легально!) более 16 млрд руб. Как бороться с этим явлением? За разъяснениями Pravda Ru обратилась к экспертам:

Член Комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-Промышленной Палаты; эксперт по вопросам безопасности Игорь Герасимов приводит пример из своей профессиональной практики:

— Однажды ко мне обратились знакомые с просьбой найти решение в практически безнадежной ситуации. Они решили закупить определенный товар и произвели предоплату на счета указанных в договоре компаний. Когда подошел срок поставки, они не получили ни денег, ни товара. Мошенники (муж, жена и их ближайшая родственница) не скрывались, а вели себя как предприниматели, сами пострадавшие от сторонних действий. Деньги обещали вернуть и даже написали личные расписки. Однако прошли все сроки...

По моему совету знакомые обратились в полицию с заявлением о привлечении по ст. 159 УК РФ смошенничавших генеральных директоров юридических лиц - и в суд по их личным распискам. Хождение в полицию и суд - это, конечно, отдельная тема... Спустя год уголовное дело все-таки возбудили. В отношении мужа-мошенника по его расписке суд был выигран.

И тут вылезла та самая схема. В отношении уже выигранного дела противной стороной была подана апелляция, чтобы затянуть время. А на жену-мошенницу было быстро подано исковое заявление на крупную сумму денег. И по мировому соглашению она оказалась должна стороннему лицу 30 000 000 рублей.

В результате решение суда передали в ФССП, и те по исполнительному производству заблокировали возможность взыскания с обоих мошенников за счет имеющегося имущества.

Как с этим бороться? Я считаю, что необходимо ввести новое направление в сфере обеспечения безопасности и на основе имеющейся практики настаивать на изменениях в законодательстве. Другого пути нет: ФССП работает по закону.

— Такая схема реализуется не только между российскими или нероссийскими компаниями. Подобное происходит и внутри страны, когда стороны составляют фиктивный договор, получают соответствующее решение суда, а далее запускается механизм работы судебных приставов, - согласен с коллегой-экспертом заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. - Фактически речь идет об организованных преступных сообществах и группах. По каждому подобному сигналу должна проводиться оперативная работа - прежде всего, спецслужбами, занимающимися оперативно-розыскной деятельностью, и следственными органами. Результатом должно стать возбуждение уголовного дела.

Напомню, что в нашей недавней истории был подобный период расцвета рейдерства, недружественного поглощения, захватов. К сожалению, в этих схемах принимали участие и работники и правоохранительных органов, и судебной системы, и нотариата. И только тогда, когда мы максимально привлекли к этому внимание полномочных органов, такие схемы фактически ушли в прошлое. В данной ситуации необходимо действовать аналогично.

— Что могут сделать судебные приставы, если они понимают, что сделка незаконна?

— У судебных приставов есть своя служба собственного расследования. Они могут обратиться в органы правопорядка, чтобы провести проверку на наличие признаков отмывания денег. Или, по крайней мере, не спешить с исполнением подобного решения, как ФССП не спешит, когда речь идет о пострадавших пенсионерах. У меня в практике есть случай, когда полковник, воевавший в боевых точках, уволившись в запас, попал в ДТП, не по своей вине и стал инвалидом. Решение было вынесено в его пользу, он направил исполнительный лист на взыскание и уже три года (!) не может добиться исполнения решения суда от судебного пристава.

А в тех фактах, о которых вы говорите, судебные приставы нередко проявляют такую прыть и оперативность, что впору восхититься. То есть по очевидным делам взыскание затягивается на годы, а по делам сомнительным приставы работают стремительно - это уже повод для тщательной проверки.

В заключение скажу, что на государственной службе должны работать действительно те, кто призван к служению нашему государству, обществу, и каждому конкретному человеку. Когда мы сможем добиться неотвратимости наказания, то, поверьте, такие схемы, о которых мы сегодня ведем речь, будут, скорее, исключением, чем правилом для России. Но для этого мы должны формировать в подрастающем поколении, начиная со школьной и студенческой скамьи очень высокую правовую культуру и антикоррупционную модель поведения.

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