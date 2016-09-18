В Москве обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать избирательный участок

На избирательном участке в центре Москвы полицейские обезвредили мужчину с предполагаемым взрывным устройством.

Как передает ТАСС, у задержанного изъят муляж бомбы. "У мужчины, который был задержан полицейскими в Армянском переулке, изъято подозрительное устройство, похожее на муляж взрывного устройства", — сообщили в правоохранительных органах.

Ранее РИА Новости сообщало, что на избирательный участок в Армянском переулке зашел неизвестный мужчина, который, по предварительной информации, стал угрожать взрывом. Мужчина удерживал на втором этаже избирательного участка четырех человек. У него был с собой пояс с кнопкой.

Как сообщил источник агентства, мужчину обезвредили и увезли из избирательного участка.

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