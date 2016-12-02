К границам Калининградской области наведались самолеты НАТО и ВВС Швеции

Разведывательные полеты осуществляли сегодня днем два самолета НАТО и ВВС Швеции у границ России на юге Балтики. Один из них - самолет дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения НАТО Е-3А "АВАКС".

Фото: AP

Как сообщается на западных сайтах, самолеты занимались отслеживанием передвижения военной авиации.

Сейчас, по имеющейся информации, вылетевший с натовской базы Гайленкирхен в Германии, "АВАКС" с бортовым номером LX-N90448 и позывным NATO06, находится в воздушном пространстве Польши, наблюдая за территорией Калининградской области с юга.

Кроме того, со стороны Балтийского моря к Калининградской области подлетел шведский самолет-разведчик Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623. Он осуществляет полет по вытянутому эллипсу вдоль всего ее побережья.

Разведывательные полеты военных самолетов США, стран НАТО и Швеции уже перестали быть чем-то неожиданным. Все больше их интересует Калининградская область и другие близлежащие районы, где находятся российские боевые корабли в акватории Балтийского моря.

После размещения в Калининградской области новейших российских систем ПРО С-400, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", а также перевода на Балтику из состава Черноморского флота двух ракетных корветов "Зеленый дол" и "Серпухов", оснащенных крылатыми ракетами "Калибр-НК", разведка с воздуха стала производиться еще чаще.

В среду стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W приблизился к границам Псковской области со стороны Эстонии. До этого сообщалось, что он совершил очередной подлет к Калининградской области.

В понедельник самолеты ВВС США и Швеции совершили одновременный подлет к морским границам Калининградской области, где выполняли оперативные разведывательные задания, сообщается на западных сайтах, отслеживающих передвижения военной авиации.

Как рассказывала Правда.Ру, в октябре два истребителя-бомбардировщика ВВС Великобритании пролетели на опасно низкой высоте над корабельной ударной группировкой Военно-морского флота России в Ла-Манше.

Наблюдение за границами России - дело обычное для натовской авиации. Да и не только самолетов. В октябре разведывательный полет вблизи Крыма провел американский стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk. 12 октября очередной подлет к Крыму и черноморскому побережью Краснодарского края произвел американский патрульный протоволодочный самолет Р-8А Poseidon, также вылетевший в направлении полуострова с авиабазы в Сицилии.