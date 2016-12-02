Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

К границам Калининградской области наведались самолеты НАТО и ВВС Швеции

Россия

Разведывательные полеты осуществляли сегодня днем два самолета НАТО и ВВС Швеции у границ России на юге Балтики. Один из них - самолет  дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения НАТО Е-3А "АВАКС". 

356218.jpeg
Фото: AP

Как сообщается на западных сайтах, самолеты занимались отслеживанием передвижения военной авиации.

Сейчас, по имеющейся информации, вылетевший с натовской базы Гайленкирхен в Германии, "АВАКС" с бортовым номером LX-N90448 и позывным NATO06, находится в воздушном пространстве Польши, наблюдая за территорией Калининградской области с юга.

Кроме того, со стороны Балтийского моря к Калининградской области подлетел шведский самолет-разведчик Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623. Он осуществляет полет по вытянутому эллипсу вдоль всего ее побережья.

Разведывательные полеты военных самолетов США, стран НАТО и Швеции уже перестали быть чем-то неожиданным. Все больше их интересует Калининградская область и другие близлежащие районы, где находятся российские боевые корабли в акватории Балтийского моря. 

После размещения в Калининградской области новейших российских систем ПРО С-400, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", а также перевода на Балтику из состава Черноморского флота двух ракетных корветов "Зеленый дол" и "Серпухов", оснащенных крылатыми ракетами "Калибр-НК",  разведка с воздуха стала производиться еще чаще.

В среду стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W приблизился к границам Псковской области со стороны Эстонии. До этого сообщалось, что он совершил очередной подлет к Калининградской области.

В понедельник самолеты ВВС США и Швеции совершили одновременный подлет к морским границам Калининградской области, где выполняли оперативные разведывательные задания, сообщается на западных сайтах, отслеживающих передвижения военной авиации.

Как рассказывала Правда.Ру, в октябре два истребителя-бомбардировщика ВВС Великобритании пролетели на опасно низкой высоте над корабельной ударной группировкой Военно-морского флота России в Ла-Манше.

Наблюдение за границами России - дело обычное для натовской авиации. Да и не только самолетов. В октябре разведывательный полет вблизи Крыма провел американский стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk. 12 октября очередной подлет к Крыму и черноморскому побережью Краснодарского края произвел американский патрульный протоволодочный самолет Р-8А Poseidon, также вылетевший в направлении полуострова с авиабазы в Сицилии.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

 

 

 

 

Темы самолеты НАТО Калининградская область
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Рейтинг круп для похудения
Здоровье
Рейтинг круп для похудения
Практика работы с обидами
поучительно
Практика работы с обидами
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Опасен ли американский "Бешеный пес"
Природа
Современная метеорология: Как шаманят погоду?
Воспитание
Новый русский язык: меньше слов, больше дела
Читательский топ
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
США побоятся вводить меры против наших дипломатов
Отчаянные переговоры: О чем сирийская оппозиция договаривается с Россией?
Яков Кедми: Украина останется единой, но при другой власти
Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?

Сегодня полностью освобожден восточный Алеппо. О чем теперь с нами будет договариваться Керри? На этот вопрос Pravda.Ru ответил эксперт Иван Коновалов.

Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
США побоятся вводить меры против наших дипломатов
США и Канада
США побоятся вводить меры против наших дипломатов
Мир
Отчаянные переговоры: О чем сирийская оппозиция договаривается с Россией?
Украина
Яков Кедми: Украина останется единой, но при другой власти
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Карибские страны
Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Политика
Владимир Соловьев: "Черный" список российских СМИ — абсолютная глупость
Южная Америка
Мадуро объявил о конце капитализма
Общество
Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования

Уровень подготовки российских школьников значительно превысил результаты учащихся большинства стран.

Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования
Авиация — болевая точка суверенитета России
Авиация
Авиация — болевая точка суверенитета России
Экспертное мнение
Дочь Георгия Жукова: "Если бы не события в стране, папа стал бы скорняком"
Бизнес
В Чечне перестанут продавать алкоголь
Любовь Степушова (Люлько) Опасен ли американский "Бешеный пес" Любовь Степушова (Люлько) Ольга Таболина Социальный маразм превратится в расизм? Ольга Таболина Дмитрий Нерсесов Действительно ли Эрдоган так хочет свержения Асада? Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Dm St На чиновников-коррупционеров нацелили новое налоговое оружие
Dm St Заплатил вовремя, но штрафа не избежал: как не попасть в налоговые должники
2119_wgi Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов
вячеслав судаков Правительство Эстонии экстренно вызвало резервистов на военные учения
Валдемар Каласаускас Опасен ли американский "Бешеный пес"
Andrus Herkül Правительство Эстонии экстренно вызвало резервистов на военные учения
Andrus Herkül Правительство Эстонии экстренно вызвало резервистов на военные учения
Anastacia Promskaya Родов без осложнений уже не бывает
Виталий Шаповалов На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Вик Давыдов Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?