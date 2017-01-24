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Источник Правда.Ру

Оглашен список номинантов на премию "Оскар"

Культура

Пять человек выдвинуты на соискание американской кинопремиии "Оскар" за лучшую мужскую роль в этом году. Об этом объявила Американская академия киноискусств. Это Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Дензел Вашингтон ("Ограды"), Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик") и Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести").

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Фото: REX

За звание лучшей актрисы будут бороться Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс"), Изабель Юппер ("Она"), Рут Негга ("Лавинг"), Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд"), Эми Адамс ("Прибытие") и Натали Портман ("Джеки"), передает ТАСС. 

Фильм "Ла-Ла-Ленд" повторил рекорд по числу номинаций. Он, в частности, попал в "Большую пятерку" самых престижных номинаций — "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий", "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль". Ранее всего два фильма удостаивались 14 номинаций — "Все о Еве" и "Титаник".

Церемония вручения наград премии "Оскар" состоится в Голливуде 26 февраля. Премия академии кинематографических наук и искусств США вручается в 24 номинациях.

Главная ежегодная национальная кинопремия США — "Оскар" — присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

"Рай" Андрея Кончаловского в число номинантов не попал. Как ранее сообщала Правда.Ру, вартина вошла в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Ранее режиссер Андрей Кончаловский назвал смешной борьбу за премию "Оскар".

"Я позволяю себе не думать об "Оскаре". Борьба за "Оскара" — это смешно", — заявил режиссер.

На пресс-конференции, посвященной "Раю", Кончаловский сказал, что добиться свободы в кино способен лишь "сумасшедший или человек, который уже завоевал на этом рынке свое место, растолкав всех локтями".

Сюжет фильма "Рай" — переплетение трех судеб: русской эмигрантки Ольги, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, офицера СС. В главных ролях — супруга Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая, актеры Виктор Сухоруков, Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт и другие.

Летом этого года картина была включена в конкурс Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2016 года состоялась ее мировая премьера.

Напомним, в прошлом году "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award) неожиданно дали Джеки Чану. На церемонии в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), которая прошла в ноябре, актер отметил, что несмотря на свою продолжительную карьеру в кинематографе, он не рассчитывал получить эту престижную награду.

Также в прошлом году почетные "Оскары" вручены американскому режиссеру-документалисту Фредерику Вайсману, кастинг-директору Линн Сталмастер, а также британской женщине-монтажеру Энн Коутс, которая за более чем 70-летнюю карьеру успела поработать над такими знаменитыми фильмами, как "Убийство в Восточном экспрессе" (Murder on the Orient Express, 1974) и "Лоуренс Аравийский" (Lawrence of Arabia, 1962). За последнюю картину Коутс уже удостаивалась премии "Оскар".

Кроме того, свой первый и очень долгожданный "Оскар" получил Леонардо Ди Каприо за роль в фильме "Выживший".

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