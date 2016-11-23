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Источник Правда.Ру

ФБР закрыло дело Брэда Питта о жестоком обращении с детьми

Культура

ФБР закрыло дело в отношении актера Бреда Питта. Следствие не нашло доказательств того, что он жестоко обращался со своим сыном Мэддоксом. Ссора между приемным ребенком и отцом произошла в сентябре на борту самолета.

ФБР закрыло дело Бреда Питта
Фото: AP

После неприятного инцидента, после которого Джоли заявила, что Питт применил насилие к мальчику, актрису три часа допрашивали в особняке семейной пары в Малибу. Джоли утверждала, что супруг набросился на ребенка. Кроме того, ранее она рассказывала, что он жестоко обращался и с другими детьми. По данным СМИ, именно это стало причиной начала бракоразводного процесса между "звездами".

Правда, о том, что Питта, скорее всего, не будут наказывать за якобы насилие над сыном, было известно сразу. Дело в том, что сотрудники окружного отдела по защите детей и семьи осмотрели 15-летнего Мэддокса после ссоры с отцом, но не нашли у него на теле никаких следов. Точную картину случившегося установить не удалось из-за слишком уж противоречивых показаний свидетелей.

Сейчас уже окончательно ясно, что никаких обвинений Питту не предъявят. Кстати, не нашли свидетельств жестокого обращения с детьми и сотрудники Управления по делам семьи и детей американского города Лос-Анджелес (штат Калифорния). Они проводили собственное расследование, пишет ТАСС.

Такие выводы властей на руку Питту. Теперь он может рассчитывать на совместное проживание с детьми. Актер намерен добиться равных с Джоли прав по опеке над ними. Пока 6 детей живут с матерью, а папа может лишь изредка их навещать.

Бред Питт и Анджелина Джоли прожили вместе 10 лет, а вступили в брак только в 2014-м году. Они воспитывают шестерых детей, трое из них — приемные. О разводе стало известно через несколько недель после второй годовщины брака актеров. Неофициально Джоли заявляла, что боится за безопасность детей. Формально же причиной развода стали непреодолимые противоречия с Питтом. Джоли потребовала полного права самой растить детей.

В ответ на обвинения в жестоком обращении с сыном Питт тоже начал "военные действия". Стало известно, что у него есть какой-то компромат на бывшую супругу. Подробнее об этом читайте в материале: Брэд Питт хочет уничтожить Анджелину Джоли.

Ранее Правда. Ру писала, что актер уже нашел бывшей жене замену. СМИ сообщили, что он закрутил роман с известной актрисой. Питт эти слухи пока не комментирует.

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Темы Бред Питт Анджелина Джоли
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