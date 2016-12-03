В Москве экстренно госпитализировали актера Вячеслава Шалевича

Народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич госпитализирован в Москве. Об этом ТАСС сообщил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. Актера увезли в больницу прямо из дома.

Как сообщает Life. ru, народный артист РСФСР поступил в одну из столичных клиник. Он был доставлен в реанимационное отделение с судорожным синдромом.

Как ранее сообщали СМИ, 1 декабря Шалевичу, которому 82 года, стало плохо на сцене Вахтанговского театра. Он играл роль Галилео Галилея в спектакле "Пристань". Коллеги увидели, что он схватился за сердце и поспешили вызвать скорую.

Врачи констатировали у народного артиста повышенное давление и сделали артисту укол. Ему стало лучше и он отказался от госпитализации, решив просто отдохнуть дома. Супруга увезла его.

Вячеслав Анатольевич тогда успокоил журналистов, сказав, что 29 декабря намерен вновь выйти на сцену.

В 1958 году Вячеслав Шалевич окончил Театральное училище имениЩукина и был принят в труппу Театра имени Вахтангова. А в 1979-м окончил Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе.

Он возглавлял Московский драматический театр имени Рубена Симонова с 1998 по 2011 годы. Среди наиболее известных фильмов с участием известного и любимого актера — "Капитанская дочка", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Портрет Дориана Грея", "Мастер и Маргарита".

В этом году исполняется 50 лет со дня выхода фильма "Три тополя на Плющихе". Картина была снята в 1967 году режиссером Татьяной Лиозновой, которая теперь больше известна по многосерийному телефильму "Семнадцать мгновений весны". Но простая история мимолетного знакомства мужчины и женщины отчего-то тоже не забывается. Само название стало очень народным и кажется взятым из какой-то забытой песни.

Изначально этот фильм должен был называться, как и рассказ, "Три тополя на Шаболовке". Однако в конце 60-х годов слово "Шаболовка" уже прочно ассоциировалось с телевидением, и это могло ввести зрителя в заблуждение. Ведь в картине про телевидение — ни слова.

Фильм получил призы на нескольких кинофестивалях, но главным призом стала его долговечность. Два года тому назад для очередного показа по телевидению, была сделана цветная версия, ничуть не испортившая картину.

Вячеслав Шалевич исполнил в картине роль супруга главной героини Нюры — кудрявого красавца бакенщика, хозяина реки, Гриши.