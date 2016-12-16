Теракты в Москве организовывал джихад-таксист

Суд Москвы вынес постановление об аресте четверых подозреваемых в подготовке терактов в столице, задержанные ФСБ накануне. Аброр Хайдаров, Тамерлан Цечоев, Хисматулла Наимов и Виктор Федорович будут заключены под стражу до 14 февраля 2017 года.

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"Я простой человек, не знаю, за что меня задержали. Я ничего не покупал и не продавал. Я работал таксистом три месяца. Отрицательно отношусь к ИГ", — приводит слова Хайдарова "Интерфакс". Между тем, Федорович заявил в суде, что купил автомат для человека по имени Мухаммед с которым познакомился через соцсеть.

Федорович является уроженцем Молдавии, подозреваемый выразил желание сотрудничать со следствием. Наимов и Хайдаров из Таджикистана. По предварительным данным, все фигуранты проходили подготовку в лагерях "Исламского государства", запрещенного в России, и получили задание готовить теракты в Москве. По данным следствия, в лагере задержанные приобрели навыки конспирации и противодействия силовым структурам.

Задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "приготовление к теракту", "торговля оружием" и "незаконное изготовление взрывчатки". Срок предварительного расследования продлён до 14 февраля 2017 года.

Напомним, при обысках у злоумышленников нашли самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие, а также "значительное количество взрывчатого вещества для изготовления взрывного устройства большой мощности". По данным ФСБ, боевики готовили атаки по прямому указанию эмиссара ИГ, который был объявлен властями Таджикистана в международный розыск и сейчас находится в Турции.

Как сообщил Pravda.Ru источник, близкий к Национальному антитеррористическому комитету, задержанные должны были повторить парижский сценарий в Москве. Спецслужбы обнаружили фото и планы крупных ТЦ, схему метро. Кроме того, атака с автоматическим оружием должна была пройти на центральных площадях (условно — манежная, ВДНХ, ЦПКиО).

12 ноября ФСБ РФ также задержала членов межрегиональной террористической группы, которые планировали теракты в общественных местах Москвы и Санкт-Петербурга. Группа из десяти человек состояла из выходцев из Центральной Азии. У злоумышленников изъяли четыре самодельных взрывных устройства большой мощности, огнестрельное оружие, боеприпасы и средства связи. По словам задержанных, они контактировали с главарями террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ. Боевики признались в своих целях, сообщниках и пособниках, как в России, так и за рубежом.

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