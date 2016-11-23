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Источник Правда.Ру

Россияне бьют рекорды по жалобам на коллекторов

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В России выросло число жалоб на коллекторов. За 10 месяцев этого года от жителей страны поступило уже больше обращений, чем за весь прошлый. Всего их зарегистрировали больше 3,1 тысячи.

Коллекторы
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Чаще всего — в половине случаев — люди жалуются на то, что им звонят по ошибке. Взыскатели беспокоят людей, у которых вообще нет кредитов, и которые не являются поручителями ни по каким займам. В прошлом году таких обращений было больше — порядка 42 процентов.

Однако в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), где принимают жалобы, говорят, что, хоть число таких обращений по сравнению с прошлым годом и выросло, в этом году он постепенно снижается. Это касается звонков по ошибочным контактам. А вот третьих лиц действительно стали беспокоить чаще. Специалисты связывают это с активным обсуждением нового закона о коллекторах.

Резко снизилась в нашей стране и частота обращений по поводу того, как ведут себя взыскатели долгов. Это так называемые "hard-жалобы", например, на грубое обращение, на угрозы жизни и порчу имущества. Их доля составила 12 процентов. Еще 6 процентов людей обратились по поводу психологического дискомфорта при общении с коллекторами. В прошлом году эти две причины набрали в общей сложности больше 30 процентов.

В этом году по стране прокатилась волна случаев, когда коллекторы устраивали настоящие зверства. В Мурманске, к примеру, местные борцы с должниками угрожали убить годовалую внучку пожилой заемщицы. Женщине прислали коллаж с ребенком на надгробии. Пенсионерка взяла кредит у одной из полулегальных организаций, что дают деньги по одному паспорту.

Между тем эксперты считают, что коллекторы должны быть жесткими. Чем жестче работают коллекторы, тем меньше процент мошенничества среди заемщиков, банки теряют меньше денег, и это положительно влияет на ставки по кредитам. Подробнее читайте в материале: Эксперт: Жесткая работа коллекторов полезна и банкам, и вкладчикам.

Напомним, со следующего года в силу вступает закон о коллекторской деятельности. Он ограничивает полномочия коллекторов. Кроме того, в документе прописаны правила общения с должниками. Закон запрещает применять физическую силу и угрожать людям, наносить вред здоровью и имуществу, а также оказывать психологическое давление. Звонить недобросовестным заемщикам можно не чаще двух раз в неделю, а встречаться лично — не чаще одного раза в неделю. Звонить должникам, но ночам запрещено. Взыскатель долгов не может скрывать информацию о номере телефона и адресе электронной почты, с которых он общается с должником.

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