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Источник Правда.Ру

Пешеходы убили испугавшего их водителя и ограбили его дом

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Жестокое происшествие случилось в Ленинградской области в ночь на 18 января. Водитель Toyota ехал по дороге в Выборге и не справился с управлением. Автомобиль занесло, впереди него шли двое мужчин, однако водитель сумел вырулить, и машину отбросило в столб.

Пешеходы убили испугавшего их водителя и ограбили его дом
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, произошедшее пешеходов привело в ярость, они вытащили водителя, сильно избили, нанеся удары по голове и телу, а после затолкали обратно в салон и вывезли за город.

Там злоумышленники задушили мужчину, а чтобы скрыть следы преступления, утопили тело в водоеме недалеко от поселка Маслово Выборгского района.

Однако, на достигнутом убийцы решили не останавливаться, они похитили у задушенного водителя ключи от дома. Узнав из документов адрес жертвы, они приехали к нему домой. Там встретили 48-летнего сторожа, которого также убили, а его тело сбросили в колодец. После злоумышленники проникли в дом, откуда похитили сейф.

По факту произошедшего следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Уже на следующий день подозреваемых задержали. Ими оказались молодые люди 24 и 26 лет. Пока только один из них дал признательные показания.

Напомним, несколько лет назад на трассе Находка-Кавалерово в районе села Фроловка Партизанского района Приморского края произошло резонансное ДТП. Собственно, прогремело оно на всю страну даже не из-за наличия трех погибших — ныне, увы, такие трагедии случаются часто. Дело в том, что после аварии на дороге был учинен самосуд: один человек был убит, а другой покалечен.

Автомобиль Toyota Crown столкнулся лоб в лоб с мотоциклом Honda XR 250. 26-летний водитель мотоцикла скончался на месте — его 18-летняя пассажирка, доставленная в реанимацию, умерла в больнице. Но на этом череда смертей на приморской трассе не закончилась. Вызванные очевидцами ДТП друзья погибших мотоциклистов вчетвером напали на водителя "Тойоты" и его пассажира — отца с сыном. При этом 48-летний глава семьи получил несколько ударов массивным металлическим ключом по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте ЧП. Его 26-летний сын получил открытую черепно-мозговую травму и перелом челюсти. Сейчас он находится в больнице.

Чувства знакомых погибших мотоциклистов понять тоже можно. Но для того и существует закон — чтобы правосудие осуществлялось не на сиюминутных эмоциях — а после скрупулезной и тщательной проверки обстоятельств трагедии с последующим судебным разбирательством. Спору нет — иногда виновники резонансных ДТП действительно выходят сухими из воды. Тем более, что ст. 264 УК РФ предполагает даже для виновников гибели двух и более людей срок лишения свободы хоть и до 7 лет — но начинающийся от "нуля"..

Нахождение за рулем, де-факто и де-юре, является своего рода "отягчающим обстоятельством" — выражаемом в формулировке "владение источником повышенной опасности".

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