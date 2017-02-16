Преступники придумали новый способ мошенничества с карточками

Банк России сообщил о новом виде мошенничества. Злоумышленники скупают карты у владельцев и проводят несанкционированные операции. Объявления они размещают в интернете.

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Например, выводят средства, украденные в интернет-банке, из электронного кошелька, во время переводов с карты на карту и т. д. В ЦБ добавили, что подобного рода преступления имеют крайне низкий уровень раскрываемости, передает ФАН.

В прошлом году объем несанкционированных операций с использованием банковских карт в России снизился до 1,08 млрд рублей. А со счетов юрлиц уменьшился в два раза. Их объем составил 1,9 млрд рублей.

Как сообщала "Правда.Ру", финансовый сектор России в ноябре минувшего года пережил ряд массированных кибератак. Своими целями хакеры выбрали Росбанк, Альфа-банк, Банк Москвы, Московская биржа и другие.

По неподтвержденным данным анонимных источников, близких как к Центробанку, так и к рынку информационной безопасности, в результате кибератаки один из российских банков лишился более 100 млн руб.

По словам Александра Вураско, официального представителя Управления "К" МВД России, ведущего борьбу с преступлениями в сфере информационных технологий и кибермошенничеством, с каждым годом количество киберпреступлений увеличивается на 20-30%. По его словам, за совершение киберпреступлений в России планируется ужесточение уголовного наказания. Хакерам будет грозить до 10 лет тюрьмы.

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