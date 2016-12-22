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Источник Правда.Ру

Варвару Караулову признали виновной в попытке сбежать к террористам

Происшествия

Московский окружной военный суд в четверг вынес обвинительный приговор бывшей студентке МГУ Александре Ивановой (Варваре Карауловой), пытавшейся сбежать в запрещенную группировку "Исламское государство", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Суд пришел к выводу, что девушка виновна в попытке сбежать в ИГИЛ. Ее приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

Ранее прокурор попросил приговорить Караулову к пяти годам колонии общего режима и штрафу 150 тысяч рублей. Адвокаты настаивали на оправдании.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Варвара Караулова, позже сменившая имя и фамилию на Александру Иванову, в июне 2015 года была задержана в турецком городе Килис при попытке незаконного пресечения границы с Сирией. Согласно выводам следователей, Варвара Караулова собиралась присоединиться к боевикам "Исламского государства" (организация запрещена в России).

Мать студентки объясняет действия своей дочери влюблeнностью в предполагаемого вербовщика, от которого она попала в зависимость и не в состоянии самостоятельно от неe избавиться.

Сначала Караулова давала признательные показания, однако на одном из допросов от них отказалась. Она заявила, что испугалась угроз следователя. Он якобы сказал Варваре, что в противном случае посадит ее в тюрьму на 20 лет. Поэтому она и написала, что ехала вступать в ИГИЛ.

Девушка согласилась, что лично читала и подписывала протокол, но делала это "под давлением". Позже отказаться от "ложных показаний" Караулову убедил адвокат. По ее словам, защитник пообщался с ней и посоветовал не возводить на себя напраслину, а рассказать суду правду, пишут Известия. На допросе девушка также заявила, что сама является сторонницей радикальных взглядов и хотела жить под контролем шариата.

Правда, позже Варвара Караулова назвала свою попытку сбежать в ИГИЛ подростковым бунтом и заявила, что рада оказаться в СИЗО, а не у террористов.

"Все это было большой ошибкой, и, несмотря на год в СИЗО, я рада, что обстоятельства сложились именно так. По крайней мере, я жива и здорова", — сказала подсудимая.

По ее словам, готовя побег, она не собиралась участвовать в боевых действиях, а ехала к человеку, которого любила.

Несмотря на сказанные ранее слова, в последнем слове Варвара Караулова осудила террористов.

"Трусы, которые совершают такие вещи, для них нет ничего святого. Прикрываясь религией, они творят страшные вещи", — добавила Караулова.

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