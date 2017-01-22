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Источник Правда.Ру

На МКАД приземлился вертолет

Происшествия

Аварийную посадку вынужден был совершить вертолет Robinson на 98-м километре Московской кольцевой автодороги. Как сообщили в правоохранительных органах Москвы, пострадавших при этом нет.

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Фото: скриншот с youtube.com

"Вертолёт аварийно сел на 98-м километре МКАД на внешнюю сторону кольцевой дороги. Движение по автомагистрали перекрыто", — цитирует ТАСС представителя правоохранителей.

По его словам, на место ЧП выехали спасатели. По предварительным данным, вертолет Robinson был вынужден приземлиться на автодорогу из-за неблагоприятных погодных условий. Вертолет Robinson выполнял коммерческий рейс, когда пилот выявил обледенение на лопастях. Он принял решение сажать вертолет на МКАД и успешно приземлился на обочине - в 10 метрах от транспортного потока.

Неожиданная помеха сверху ДТП не спровоцировала, сам вертолет сел мягко и не загорелся, так что пострадавших в результате инцидента не было.

Ранее столичное ГУ МЧС РФ предупреждало об ухудшении погодных условий - снегопаде, метели и усилении северо-западного ветра до 18 м/с. 

Между тем, из-за неблагоприятных погодных условий и снегопада, в аэропортах столицы отменяются рейсы. Всего отменено 39 рейсов, еще 24 задержано. В столице идет снег, температура воздуха около -6 градусом.На следующей неделе синоптики прогнозируют сильное похолодание: уже к четвергу температура воздуха опуститься до -26 градусов. Тем не менее, первая половина недели будет теплой, хмурой и ветреной.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в апреле 2016 года частный вертолет Robinson-66 совершил жесткую посадку в Подмосковье. Воздушное судно приземлилось в деревне Сидоренки, в Серпуховском муниципальном районе Подмосковья. Источник «Интерфакса» в экстренных службах региона сообщал, что в результате случившегося пилот получил различные травмы и был доставлен в больницу. 

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