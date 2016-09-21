Терзавший шестиклассницу "педофил из метро" арестован

Сотрудники московской полиции задержали 59-летнего мужчину, который подозревается в попытке совращения школьницы.

В середине сентября в столичном метро на Арбатско-Покровской линии некий, как теперь уже выяснилось, Леонид Н. попытался склонить к разврату сидевшую рядом девочку. Сначала мужчина ограничивался лишь словами, а затем, оголившись, стал демонстрировать ей свои половые органы.

Такова версия следствия. Однако здесь не совсем понятно, куда смотрели остальные пассажиры…

Отмечается, что на станции "Курская" пострадавшая выбежала из вагона и позвонила родителям. После получения заявления полицейские несколько дней искали предполагаемого педофила и вскоре задержали его.

"Сейчас, по факту развратных действий возбуждено уголовное дело", — рассказал источник в следственных органах. Если вину подозреваемого удастся доказать, ему будет грозить до шести лет лишения свободы за сексуальные домогательства к несовершеннолетней.

Напомним, 26 августа девочка, путешествовавшая в одиночку из Сибири в столицу, рассказала матери о том, что к ней приставал ее пожилой попутчик. Ребенок летел из Новосибирска в Москву без сопровождающего. Этим воспользовался пенсионер, сидящий на соседнем кресле. Сначала шокированная девочка ничего не хотела рассказывать, но позже сообщила о произошедшем.

Обеспокоенная мать второклассницы обратилась за помощью к правоохранителям, требуя найти и наказать извращенца.

Полицейские уже установили личность педофила, и намерены допросить его в ближайшее время. Затруднения вызывает тот факт, что 71-летнего мужчины в Москве уже нет — он был в городе транзитом.

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