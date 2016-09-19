Знакомство в соцсетях стало смертельным для жительницы Москвы

Сотрудники уголовного розыска прилагают все усилия, чтобы установить личность убийцы 20-летней девушки, убитой в парке, в центре Москвы.

Есть информация, что убийца общался с жертвой через голландскую социальную сеть в течение последнего года.

«Установление личности мужчины осложнено тем, что социальная сеть зарегистрирована в Голландии. У девушки пропала зарплата, полученная в этот день от руководства цветочного ларька, где она работала продавцом. Помимо этого пропал сотовый телефон», - рассказал источник в правоохранительных органах.

Напомним, что в воскресенье утром на улице Хамовнический Вал было обнаружено тело 20-летней девушки. Очевидец, который обнаружил тело, немедленно вызвал на место происшествия полицию и бригаду медиков. На теле жертвы были обнаружены четыре колото-резаные раны в районе шеи.

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