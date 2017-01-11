ОМОН спас москвича, которого все праздники насильно лечили от алкоголизма

ОМОН помог московской полиции освободить мужчину, которого силой держали в квартире с 23 декабря по 8 января для "лечения от пристрастия к алкоголю" — спастись ему помогла выброшенная в окно записка, которую нашли жильцы дома.

Источник фото: архив Правды.Ру

Сообщается, что в конце декабря мужчину пригласили, чтобы обсудить трудоустройство в одну из квартир дома по улице Кировоградская. Когда он пришел, несколько человек заперли его в комнате, объясняя это его лечением. В плену он пробыл все праздники.

Как передает РИА Новости, двое из заперших мужчину "похитителей" задержаны. Ими оказались 44-летний и 37-летний жители столицы. Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы.

Между тем эксперты бьются над вопросом, как отучить россиян пить. Хоть продажи алкоголя в стране и сокращаются, это не говорит об уменьшении потребления спиртного, говорят специалисты. Просто россияне переходят на "паленку". Правда.Ру сообщала о смертельных случаях, которые произошли после употребления таких спиртосодержащих жидкостей.

В конце прошлого года трагедия произошла в Пензенской области. Мужчина выпил сначала жидкость для автомобильного стеклоомывателя, а на следующий день шампанское и туалетную воду. Через 40 минут после прибытия в больницу он скончался.

А на Дальнем Востоке ранее четыре человека умерли от отравления антифризом. Местный житель нашел пятилитровую канистру с красной жидкостью на свалке. Он попробовал содержимое и решил, что можно употреблять его в качестве алкоголя. На застолье мужчина позвал приятелей. На протяжении двух дней они употребляли эту жидкость.

Также всем известно массовое отравление лосьоном "Боярышник" в Иркутске, этот концентрат унес жизни десятков человек.

Депутаты Госдумы уже предлагали лечить алкоголиков принудительно. Об этом заявил председателя думского комитета по охране здоровья Николай Говорин.

"Нужно решать вопрос с недобровольным медицинским освидетельствованием лиц, злоупотребляющих алкоголем, ведущих аморальный образ жизни и причиняющих вред окружающим. Это касается, в первую очередь детей в семьях алкоголиков. К тем людям должны применяться меры принудительного лечения по решению суда. Я занимаюсь проработкой этого вопроса", — отметил он.

Чтобы остановить эпидемию алкоголизма, надо приравнять спирт к героину, уверен клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс.

"Чем больше СМИ будут говорить о том, что алкоголь — это наркотик, то есть вещество, вызывающее зависимость, тем меньше будет у людей желания попробовать его в первый раз. Когда у людей в головах сравняются понятия героин и алкоголь, тогда эта эпидемия, по крайней мере, остановится", — рассказал он.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.