На трассе в Сербии столкнулись более 30 машин

ДТП на юге Сербии привело к столкновению свыше 30 автомобилей, причем травмы получили 17 человек, сообщило в пятницу информационное агентство Танюг. Столкновение автомобилей по цепочке произошло на выезде из города Ниш на юге страны и вызвало блокирование движения на трассе Ниш-Белград.

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В Центр скорой помощи города поступили 17 пострадавших, из которых шестеро — дети. Сообщается, что это не окончательное число пострадавших, сообщает РИА Новости. На место происшествия прибыла полиция, медики, подразделения жандармерии Сербии с необходимым оборудованием.

Управление по гидрометеорологии Сербии накануне порекомендовало гражданам воздержаться от автомобильных поездок без срочной необходимости.

Сегодня массовое ДТП случилось в Петербурге. Около полудня на Невском путепроводе было зафиксировано сразу четыре ДТП. Участниками массовой аварии стали 10 машин. Пострадавших в дорожном инциденте не было, основной проблемой после аварии стало возобновление движения на участке дороги. Несколько часов трасса была перекрыта в одном направлении, этой информацией делятся в социальных сетях автомобилисты, застрявшие в пробке. Как сообщают очевидцы, ДТП на Невском путепроводе в районе Ивановской улицы, автомобили объезжали место аварии по обочине и встречной полосе. На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, которые возобновили движение на Невском путепроводе.

А на днях крупная авария произошла в Алтайском крае. ДТП случилось в среду вечером на 240 километре федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" в районе поселка Украинский Косихинского района. Столкнулись четыре транспортных средства — автобус ЛАЗ, автобус Higer, грузовая "Газель", автомобиль Audi Q7.

"В настоящее время в больницах края остаются 16 человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Помощь пострадавшим на месте происшествия оказывали 8 бригад скорой медицинской помощи, первая из которых прибыла к месту аварии уже через 10 минут", — рассказал РИА Новости директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.

Российским автомобилистам не советуют в мороз выезжать на улицы городов. Аномальные температуры продержаться в центре страны еще несколько дней. В ночь на Рождество обещают до минус 30 градусов, а следующей ночью — на 8 января, до минус 35.

Не выходить из дома советуют и пешеходам. Но если вы все-таки не побоялись отправиться на мороз, оденьтесь потеплее и смажьте лицо растительным маслом или барсучьим жиром, советуют врачи. А вот от "обогрева" алкоголем стоит воздержаться, будет только хуже.

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