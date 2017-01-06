Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

На трассе в Сербии столкнулись более 30 машин

Происшествия

ДТП на юге Сербии привело к столкновению свыше 30 автомобилей, причем травмы получили 17 человек, сообщило в пятницу информационное агентство Танюг. Столкновение автомобилей по цепочке произошло на выезде из города Ниш на юге страны и вызвало блокирование движения на трассе Ниш-Белград.

357780.jpeg
Источник фото: архив Правды.Ру

В Центр скорой помощи города поступили 17 пострадавших, из которых шестеро — дети. Сообщается, что это не окончательное число пострадавших, сообщает РИА Новости. На место происшествия прибыла полиция, медики, подразделения жандармерии Сербии с необходимым оборудованием.

Управление по гидрометеорологии Сербии накануне порекомендовало гражданам воздержаться от автомобильных поездок без срочной необходимости.

Сегодня массовое ДТП случилось в Петербурге. Около полудня на Невском путепроводе было зафиксировано сразу четыре ДТП. Участниками массовой аварии стали 10 машин. Пострадавших в дорожном инциденте не было, основной проблемой после аварии стало возобновление движения на участке дороги. Несколько часов трасса была перекрыта в одном направлении, этой информацией делятся в социальных сетях автомобилисты, застрявшие в пробке. Как сообщают очевидцы, ДТП на Невском путепроводе в районе Ивановской улицы, автомобили объезжали место аварии по обочине и встречной полосе. На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, которые возобновили движение на Невском путепроводе.

А на днях крупная авария произошла в Алтайском крае. ДТП случилось в среду вечером на 240 километре федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" в районе поселка Украинский Косихинского района. Столкнулись четыре транспортных средства — автобус ЛАЗ, автобус Higer, грузовая "Газель", автомобиль Audi Q7.

"В настоящее время в больницах края остаются 16 человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Помощь пострадавшим на месте происшествия оказывали 8 бригад скорой медицинской помощи, первая из которых прибыла к месту аварии уже через 10 минут", — рассказал РИА Новости директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.

Российским автомобилистам не советуют в мороз выезжать на улицы городов. Аномальные температуры продержаться в центре страны еще несколько дней. В ночь на Рождество обещают до минус 30 градусов, а следующей ночью — на 8 января, до минус 35.

Не выходить из дома советуют и пешеходам. Но если вы все-таки не побоялись отправиться на мороз, оденьтесь потеплее и смажьте лицо растительным маслом или барсучьим жиром, советуют врачи. А вот от "обогрева" алкоголем стоит воздержаться, будет только хуже.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 

 


ДТП: Ответственность, бьющая по карману, и не только…
Темы ДТП происшествия
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Советское наследие
Рестораны на Брайтоне – кузница советской эстрады?
Ближний Восток
Неуловимый Гюлен - великий и могучий?
Россия
Царскую Россию советским аршином не измерить
Читательский топ
Глава МИД Украины блеснул ораторским искусством в рассказе о санкциях ЕС против России
Ученые: Мясо и шоколад наносят вред человеческой психике
Украина поменяет карателей на пиратов
Астрономы нашли загадочный источник "сигналов инопланетян"
Названа еще одна версия гибели "Титаника"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Глава МИД Украины блеснул ораторским искусством в рассказе о санкциях ЕС против России

Павел Климкин заявил, что санкции необходимы для того, чтобы заставить Москву выполнять минские договорённости.

Глава МИД Украины блеснул ораторским искусством в рассказе о санкциях ЕС против России
Ученые: Мясо и шоколад наносят вред человеческой психике
Здоровье
Ученые: Мясо и шоколад наносят вред человеческой психике
Украина
Украина поменяет карателей на пиратов
Занимательные Новости
Астрономы нашли загадочный источник "сигналов инопланетян"
Южная Америка
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"

Население Бразилии и Аргентины после прихода к власти неолибералов начинает понимать, что его жестоко обманули. Жизнь все ухудшается, и не видно никаких хороших перспектив. Аргентину ждут в 2017 году парламентские выборы, а Бразилию в 2018-м — президентские. Так зачем же тогда Вашингтоном затевались в этих странах неолиберальные перевороты?

США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Мир
Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
Бывший СССР
Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.
Происшествия
Речь Обамы уронила солдата почетного караула

Солдат упал в обморок, когда американский лидер выступал со своей последней речью в качестве верховного главнокомандующего перед военными Соединенных Штатов.

Речь Обамы уронила солдата почетного караула
Турция предложила искать стамбульского террориста по фото Обамы
Теракты
Турция предложила искать стамбульского террориста по фото Обамы
Общество
Жители Петербурга заметили на небе три солнца
Украина
Глава МИД Украины блеснул ораторским искусством в рассказе о санкциях ЕС против России
Александр Широкорад Царскую Россию советским аршином не измерить Александр Широкорад Юрий Носовский Украина поменяет карателей на пиратов Юрий Носовский Владимир Губарев Академик Михаил Данилов и его "шлюпка" Владимир Губарев
Комментарии
Валентина Лазарева (Бей) Хор из США исполнил гимн России в память о жертвах крушения Ту-154. ВИДЕО
Виктор Гольдмахер Кибератаки на Клинтон: Джон Макафи рассказал, почему Россия не при чем
Виктор Гольдмахер Маккейн и Грэм клянутся удушить Россию новыми санкциями
Виктор Гольдмахер Леонид Брежнев: Неприхотливый, компанейский и человечный
Google_113042661472508661168 Кибератаки на Клинтон: Джон Макафи рассказал, почему Россия не при чем
Google_113042661472508661168 Кибератаки на Клинтон: Джон Макафи рассказал, почему Россия не при чем
Google_113042661472508661168 Леонид Брежнев: Неприхотливый, компанейский и человечный
Google_113042661472508661168 Маккейн и Грэм клянутся удушить Россию новыми санкциями
Хрюшка Страшная Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Виктор Гольдмахер Кибератаки на Клинтон: Джон Макафи рассказал, почему Россия не при чем
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?