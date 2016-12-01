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Источник Правда.Ру

На Урале полицейский из ревности застрелил врача и покончил с собой

Происшествия

Сотрудник полиции города Реж Свердловской области на почве ревности застрелил из пистолета врача своей жены. Инцидент произошел в ночь на четверг, 1 декабря.

На Урале полицейский из ревности застрелил врача и покончил с со
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные регионального ГУ МВД России, после мужчина позвонил супруге с телефона медработника, рассказал о содеянном и застрелился.

"Сотрудник полиции приехал в больницу, застрелил врача из табельного оружия и покончил с собой. ЧП произошло на почве семейно-бытовых отношений, из-за ревности. По предварительным данным, полицейский обнаружил переписку своей жены с указанным врачом. Убив его, сотрудник позвонил с телефона врача супруге и сказал, что того больше нет, а затем совершил суицид", — сказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, в Реж выехали глава управления по работе с личным составом областного полицейского главка Виктор Бердников и психологи.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Иркутской области скончалась участковый уполномоченный местной полиции 38-летняя Лилия Ш. Неделей раньше, коллега Лилии случайно выстрелил ей в голову из боевого пистолета.

"24 июня, в оружейной комнате капитан полиции Олег Б. допустил непроизвольный выстрел в голову участковой Лилии Ш. В тяжёлом состоянии с диагнозом "огнестрельное ранение в голову" пострадавшую доставили в реанимацию местной больницы, — цитирует агентство Life источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, 30-летний капитан полиции решил "поиграться" с оружием во время сдачи его на хранение. В настоящий момент следственные органы возбудили уголовное дело по 118 статье УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". На время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее жительница города Пунта-Горда в штате Флорида погибла во время занятий по полицейской программе. По данным местных СМИ, инцидент произошел в ходе инсценировки условного нападения.

По данным главы городской полиции Тома Льюиса, полицейские использовали учебное оружие, предназначенное для специальных тренировок. Однако по ошибке один боевой патрон попал в Мэри Ноултон. Женщину экстренно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение, но через несколько часов она скончалась.

"Все, кто стал участником этого инцидента, пребывают в состоянии безграничного шока и горя", — уточнил Томас Льюис. В общей сложности на мероприятии в день трагедии находилось 35 человек.

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Полиции разрешат огонь на поражение
Темы Урал полиция происшествия
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