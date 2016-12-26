﻿Не так страшен Резервный фонд, как его малюют

В последние месяцы как-то резко оживились разговоры о грядущем исчерпании средств Резервного фонда России со ссылкой и на Минфин, и на Счетную палату. С одной стороны, это, вроде бы, хорошо — чиновники блюдут гласность в освещении финансовой политики, особенно в таком ее важнейшем аспекте, как резервные средства. Увы, с другой стороны, на фоне таких заявлений создается обстановка, которую вряд ли можно назвать здоровой.

Фото: Архив Pravda.Ru

Больше всего этому, конечно же, способствует либеральные (и даже вроде не очень) СМИ, просто-таки с садистким удовольствием размещающие у себя полные отчаяния заголовки типа "Деньги в Резервном фонде закончатся в следующем году!". Далеко не все такие издания соблюдают минимальную объективность в освещении темы, размещая, хотя бы мельком, информацию и о том, что Россия, вообще-то, обладает и другими резервами, кроме злосчастного фонда. Соответственно, в умы малоискушенных в экономике граждан внедряется нехитрая идейка о том, что Резервный фонд и государственные резервы вообще — это практически одно и тоже. С соответствующим выводом: "Караул, страна скоро без заначки останется — и тогда мывсеумрем!". Ну или, по крайней мере, пойдем по миру. Во всяком случае, прогнозы насчет того, что в следующем году "нечем будет платить зарплату бюджетникам", раздаются уже сейчас.

Кстати говоря, в подобном ключе порой мыслят не только записные либералы, но и вполне патриотично настроенные экономисты-"государственники". Как, например, известный представитель вышеозначенных кругов Михаил Хазин, написавший в своем блоге: "В результате, когда резервные фонды закончились (а было понятно, что они рано или поздно закончатся)…" Впрочем, Михаил Леонидович, как следует даже из упомянутой записи, вообще противник таких фондов — по его мнению, откладывать "на черный день" могут лишь рафинированные либералы. Экономисты-патриоты обязаны вкладывать почти все доходы в рост экономики. Видимо, надеясь, что в форс-мажорных обстоятельствах эта самая экономика автоматически ослабит эффект любых кризисных явлений.

Правда, эта точка зрения разделяется далеко не всеми странами — в том числе и теми, которые, вроде бы, в "рафинированном экономическом либерализме" с американскими корнями не замечены. Как, например, Китай — чьи золотовалютные резервы на данный момент являются самыми большими в мире, составляя три с лишним триллиона долларов.

Однако спор о финансовой стратегии — тема для отдельного разговора. А вот говорить об "исчерпании резервных фондов" во множественном числе, да еще и как о свершившемся факте — это, как по мне, уже немного моветон для эксперта такого уровня.

Для начала, пока еще ни один резервный фонд России полностью не исчерпан. Для этого достаточно посмотреть динамику изменений и собственно Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. На начало декабря в первом все еще находится больше 30 миллиардов долларов (около 2 триллионов рублей). Да, это поменьше, чем было в нем к началу кризиса вокруг Украины, к марту 2014 года — 87 миллиардов. Но, скажем, на 1 января 2012 его запасы составляли еще меньшую сумму — 25 миллиардов долларов. Кстати, аккурат в этот период со стороны "белоленточников" активизировались попытки "замутить майдан" в Москве.

Запасы же Фонда национального благосостояния за период кризиса "таяли" значительно медленнее — снизившись с тех же 87 до 71 миллиарда долларов на первое декабря текущего года.

Но, пожалуй, главное в оценке российской "государственной заначки" — это показатели золотовалютных резервов страны, контролируемых Центробанком. Ныне они составляют около 400 миллиардов долларов, колеблясь в ту или иную сторону вместе с изменением курса резервных валют. Ну так ведь на этом уровне они пребывали практически весь 2009 год, начав заметно повышаться лишь к его концу.

Да, в марте 2014 запасы ЦБ составляли почти 500 миллиардов. Сейчас, получается, на сотню меньше. Вроде немалая разница в сторону снижения. Но положительным моментом является то, что "дно" в размере 350 миллиардов валютных резервов главного банка страны было достигнуто в апреле прошлого года — с тех пор они только прибывали, пусть и не так быстро, как хотелось бы. А основные потери, под 90 миллиардов, Центробанк понес летом-осенью 2014 года — пока не отказался от затратной идеи поддержания жесткого курса рубля, переведя отечественную валюту на плавающий курс.

Последнее, безусловно, опечалило желающих приобрести подешевле вожделенный iPhone последней модели, сильно подорожавший в рублях, но еще больше обломило "лучших друзей России". От всевозможных "оппов", вроде экс-премьера Касьянова сотоварищи, радостно предсказавших летом 2014 года "исчерпание валютных резервов России через полгода", и до уходящего американского президента Обамы, грезившего "российской экономикой, порванной в клочья"

На всякий случай, однозначно суммировать средства, числящиеся в Резервном фонде, Фонде национального благосостояния и золотовалютных резервах Центробанка, нельзя. Дело в том, что почти все запасы первого фонда и немалая часть второго находятся на балансе ЦБ, соответственно, считаясь международными резервами. Но с последними-то, как указывалось выше, дела обстоят вот уже полтора года достаточно стабильно. Чисто по логике и элементарной арифметике: если Россия смогла сохранить свои главные резервы за эти полтора года практически неприкосновенными, то есть большие основания надеяться, что так будет и дальше. В любом случае, даже при сохранении нынешней экономической ситуации и динамики расходов из запаса, "заначки" нашей стране хватит минимум так лет на 10 минимум.

Но ведь ситуация-то улучшается! После ноябрьского саммита ОПЕК и декабрьского, так сказать, "супер-ОПЕК", нефть если пока и не рванула выше 60 долларов за баррель (что, в общем, и не нужно, чтобы не подвигнуть к "расконсервации" сланцевую добычу в США), то уверенно держится на уровне 50 с лишним долларов. Что поделаешь, Саудовская Аравия вкупе с прочими шейхами под патронатом США, мечтавших поставить на колени Россию низкими ценами на нефть, в ходе устроенного ими ценового обвала "сдулись" сами. У них-то бюджеты формируются за счет нефтедолларов на 90 с лишним процентов — в то время, как российский за последний год имел "нефтеподпитку" уже меньше 50 процентов. И вообще, торговля энергоносителями играет столь немалую роль только для валютных поступлений — в общем ВВП нашей страны она составляет всего 8 процентов, в отличие от нефтяных монархий Залива…

Но самое интересное и приятное то, что если нефтяные цены сохранятся на уровне не ниже 50 долларов за баррель, тот же глава минфина Силуанов предсказывает уже не исчерпание Резервного фонда, а, наоборот, его пополнение в течении 2017 года на триллион долларов. А бюджет будет наполняться с текущих поступлений, без необходимости "залазить в заначку". Он ведь верстался исходя из пессимистического сценария цен на уровне 40 долларов за баррель, так что даже плюс 10 долларов окажутся "неплохой прибавкой к пенсии", в нашем случае — к бюджетным закромам.

Как бы то ни было, но делать настоящий "культ" из состояния всего одного, да и то не самого значительного количества валютных запасов России, как минимум, нерационально. Ну что такое этот самый Резервный фонд? Всего лишь специализированная "кубышка", в которую по закону складываются избыточные доходы от продажи нефти. Суммы выше "цены отсечения", составлявшей в "тучные" годы обычно 80 долларов за баррель, тогда как "черное золото", бывало, стоило и по 110. Теперь же это "отсечение", если судить по заявлениям Минфина, ожидается где-то между 40 и 50 долларами.

Но, в любом случае эта "кубышка" носит в немалой степени "виртуальный характер", являясь всего лишь просто одним из "карманов" одного-единственного собственника — государства. Ну, как в семье муж с женой, получив зарплату, нередко откладывают то, что не идет на текущие траты, ради каких-то будущих крупных покупок. Типа там "на автомобиль", "на отпуск", "на покупку новой мебели". И, по возможности, стараются в эти "конверты" не залезать, срываясь в "нецелевое расходование средств". К слову сказать, чиновников за такое "нецелевое расходование" может ожидать и близкое знакомство с Уголовным Кодексом.

Но если вдруг в вышеупомянутой условной семье начнутся проблемы с доходами (у кого-то из супругов уменьшится зарплата или он вообще лишится работы), понятно ведь, что на отложенные стратегические средства никто "молиться" не будет, вплоть до того, чтобы голодать. Еда будет куплена за деньги, ранее предназначенные на другие расходы, без малейших угрызений совести.

Так и в рассматриваемой ситуации. Не будет денег в Резервном фонде — их можно будет взять из Фонда национального благосостояния. Закончатся и там — Центробанк может "дать взаймы" правительству, скажем, за счет покупки им гособлигаций. По сути, просто "переложив деньги из одного кармана в другой". Главное, чтобы общая сумма золотовалютных запасов страны существенно не уменьшалась…

Но, без сомнения, стращать бюджетников угрозами "массовых невыплат зарплат" — это не только глупость, но и элемент "экономического терроризма". По сути, ничем не отличающегося от слухов, распространявшихся несколько месяцев назад настоящими террористами (и их добровольными помощниками-болтунами в соцсетях), о якобы планируемых массовых терактах в Москве, с целью посеять панику среди населения.

Так что полемика насчет того, "когда закончатся деньги в Резервном фонде", больше всего напоминает хрестоматийный эпизод из комедии "Карнавальная ночь" и итоговый вывод развеселившегося лектора: "Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — науке это неизвестно!" А в нашем случае известно другое — даже полное исчерпание всего лишь одного не самого вместительного "кармана" государственных резервов (тем более, при одновременном "утолщении" других карманов) явно не должно являться поводом не то, что для паники, но даже для серьезного беспокойства.

Хотя, как по мне, если уж правительственные топ-чиновники так любят регулярно оповещать сограждан о "исчерпании Резервного фонда", что, на самом деле, не стоит и выеденного яйца, — надо бы с этим Фондом принять какие-то меры. Либо срочно перекинуть в него деньги из другого "кармана" — либо ликвидировать этот фонд вообще. Поскольку спекуляции на данную тему лишь способствуют необоснованной нервозности среди тех российских граждан, кто мало искушен в экономических вопросах.